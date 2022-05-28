Штрафы бешеные. В Украине с 11 июня запретят курение электронных сигарет и систем нагревания табака



«Чрезвычайно важным стало принятие комплексного антитабачного закона № 1978 относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака в декабре 2021 года. Этот закон вводит важную позицию — приравнивает электронные сигареты и системы нагревания табака к классическим сигаретам. Для них будут такие же ограничения. Уже с 11 июля этого года вступают в действие нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено», — сказала Булах.





«Вторая важная норма закона — это также запрет рекламы электронных сигарет и систем для нагревания табака. Эта норма заработает через 18 месяцев после принятия закона, то есть с середины 2023 года», — отметила нардеп.





«Не секрет, что приобщение детей к курению происходит именно на этот крючок — ароматизированные сигареты, которые пахнут ягодками, шоколадом, а не табаком. Именно из-за таких сигарет молодые люди становятся курильщиками на десятилетия», — говорит депутат.



«Не секрет, что приобщение детей к курению происходит именно на этот крючок — ароматизированные сигареты, которые пахнут ягодками, шоколадом, а не табаком. Именно из-за таких сигарет молодые люди становятся курильщиками на десятилетия», — говорит депутат.



«Эти предупреждения появятся на упаковках электронных сигарет, поскольку до этого времени они не содержали никаких предупреждений для курильщиков», — добавила Булах.

