Штрафы бешеные. В Украине с 11 июня запретят курение электронных сигарет и систем нагревания табака
11 июля этого года вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено.
Об этом заявила член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Лада Булах.
«Чрезвычайно важным стало принятие комплексного антитабачного закона № 1978 относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака в декабре 2021 года. Этот закон вводит важную позицию — приравнивает электронные сигареты и системы нагревания табака к классическим сигаретам. Для них будут такие же ограничения. Уже с 11 июля этого года вступают в действие нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено», — сказала Булах.
Она уточнила, что курить электронные сигареты и системы для нагревания табака в офисах, магазинах, кафе, ресторанах и других местах будет запрещено так же, как и обычные сигареты.
«Вторая важная норма закона — это также запрет рекламы электронных сигарет и систем для нагревания табака. Эта норма заработает через 18 месяцев после принятия закона, то есть с середины 2023 года», — отметила нардеп.
По словам Булах еще одной очень важной нормой является запрет продажи как ароматизированных сигарет, так и жидкостей для ароматизации.
«Не секрет, что приобщение детей к курению происходит именно на этот крючок — ароматизированные сигареты, которые пахнут ягодками, шоколадом, а не табаком. Именно из-за таких сигарет молодые люди становятся курильщиками на десятилетия», — говорит депутат.
Также будет увеличен размер медицинских предупреждений: 65 процентов упаковки сигарет будет занимать информация и фото о последствиях заболеваний, возникающих в результате курения.
«Эти предупреждения появятся на упаковках электронных сигарет, поскольку до этого времени они не содержали никаких предупреждений для курильщиков», — добавила Булах.
Новости Украины - Сегодня, 11:29 68
Об этом заявила член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Лада Булах.
«Чрезвычайно важным стало принятие комплексного антитабачного закона № 1978 относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака в декабре 2021 года. Этот закон вводит важную позицию — приравнивает электронные сигареты и системы нагревания табака к классическим сигаретам. Для них будут такие же ограничения. Уже с 11 июля этого года вступают в действие нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено», — сказала Булах.
Она уточнила, что курить электронные сигареты и системы для нагревания табака в офисах, магазинах, кафе, ресторанах и других местах будет запрещено так же, как и обычные сигареты.
«Вторая важная норма закона — это также запрет рекламы электронных сигарет и систем для нагревания табака. Эта норма заработает через 18 месяцев после принятия закона, то есть с середины 2023 года», — отметила нардеп.
По словам Булах еще одной очень важной нормой является запрет продажи как ароматизированных сигарет, так и жидкостей для ароматизации.
«Не секрет, что приобщение детей к курению происходит именно на этот крючок — ароматизированные сигареты, которые пахнут ягодками, шоколадом, а не табаком. Именно из-за таких сигарет молодые люди становятся курильщиками на десятилетия», — говорит депутат.
Также будет увеличен размер медицинских предупреждений: 65 процентов упаковки сигарет будет занимать информация и фото о последствиях заболеваний, возникающих в результате курения.
«Эти предупреждения появятся на упаковках электронных сигарет, поскольку до этого времени они не содержали никаких предупреждений для курильщиков», — добавила Булах.
Новости Украины - Сегодня, 11:29 68
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