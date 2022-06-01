В Луганске ограничили доступ к мессенджеру Viber
В Луганске временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории региона. Об этом сообщил министр связи Олег Фетисов.
«С 3 июня на территории ЛНР будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber. Соответствующее постановление Правительства было принято сегодня», — сказал он.
Фетисов уточнил, что такое решение стало вынужденным ответом на «участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага» с целью получения данных о геолокации и местонахождении как гражданской, так и военной инфраструктуры.
Ранее луганские операторы связи начали блокировку доступа на территории региона к социальным сетям Facebook и Instagram. Удобный город - Сегодня, 18:10 184
«С 3 июня на территории ЛНР будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber. Соответствующее постановление Правительства было принято сегодня», — сказал он.
Фетисов уточнил, что такое решение стало вынужденным ответом на «участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага» с целью получения данных о геолокации и местонахождении как гражданской, так и военной инфраструктуры.
Ранее луганские операторы связи начали блокировку доступа на территории региона к социальным сетям Facebook и Instagram. Удобный город - Сегодня, 18:10 184
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