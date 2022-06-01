Луганск и Донецк запустили в космос с Байконура



«Ракета «Союз» с «Прогрессом МС-20» (грузовой корабль) и флагами Республик Донбасса стартовала с «Байконура», — говорится в сообщении.



Триколоры республик нанесены на головной обтекатель, а надпись «Донбасс» — на вторую ступень ракеты.

Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции намечена на 16:02 3 июня.

Ранее генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщал, что школьники из ЛНР и ДНР отправились на космодром «Байконур», где увидят пуск ракеты «Союз-2».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-20» доставит на Международную космическую станцию 2,5 т грузов, среди которых топливо, вода, сжатый азот в баллонах, медицинские и санитарно-гигиенические средства, одежда, продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции.

Космодром Байконур — первый и крупнейший в мире космодром (6,7 тыс. кв. км), расположен в Казахстане, арендуется Россией до 2050 года.

Политика - Сегодня, 18:00 88 Ракета «Союз-2.1а» с нанесенными на нее изображениями флагов ЛНР и ДНР стартовала с космодрома «Байконур». Об этом сообщает российское агентство ТАСС.«Ракета «Союз» с «Прогрессом МС-20» (грузовой корабль) и флагами Республик Донбасса стартовала с «Байконура», — говорится в сообщении.Триколоры республик нанесены на головной обтекатель, а надпись «Донбасс» — на вторую ступень ракеты.Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции намечена на 16:02 3 июня.Ранее генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщал, что школьники из ЛНР и ДНР отправились на космодром «Байконур», где увидят пуск ракеты «Союз-2».Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-20» доставит на Международную космическую станцию 2,5 т грузов, среди которых топливо, вода, сжатый азот в баллонах, медицинские и санитарно-гигиенические средства, одежда, продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции.Космодром Байконур — первый и крупнейший в мире космодром (6,7 тыс. кв. км), расположен в Казахстане, арендуется Россией до 2050 года.Политика - Сегодня, 18:00 88

Метки: {keywords}