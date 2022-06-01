В Киевской опере исключили из репертуара все спектакли русских композиторов
Главный режиссер Национальной оперы Украины, народный артист Украины Анатолий Соловьяненко заявил, что из репертуара Национальной оперы исключены все представления русских композиторов. Об этом главный режиссер театра сообщил в интервью интернет-изданию КП в Украине.
В прошлом для многих неформальным символом балета было «Лебединое озеро». Останется ли оно в репертуаре?
— В настоящее время мы сняли с репертуара все представления композиторов, представляющих известную страну (Россию). Это принципиальная позиция нашего коллектива. В сегодняшних реалиях «Лебединое озеро» невозможно.
А какое представление может стать символом украинского театра оперы и балета?
— Много лет на нашей сцене идет «Лісова пісня» Михаила Скорульского. С большим удовольствием люди ходят на «Наталку Полтавку» Николая Лысенко, «Запорожца за Дунаем» Гулака-Артемовского.
Мы завершили работу над украинской современной детской оперой «Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Стихотворный текст создан Николаем Бровченко, музыка Юрия Шевченко. К сожалению, Юрий Валентинович 2 месяца назад ушел из жизни, но успел завершить работу над этим произведением, у нас есть весь нотный комплект. Как только позволят финансы, возьмемся за эту работу. Потому что все новые постановки, как я уже говорил, проходят за средства, которые заработал сам театр.
Какие еще премьеры предполагаются?
— Мы где-то на 85% завершили подготовку новой постановки «Травиаты». Я надеюсь, что за лето докажем ее и осенью сможем выпустить премьеру. Когда будет следующая — сказать трудно, потому что тех средств, которые мы сейчас зарабатываем, едва хватит на оплату коммуналки. И это летом, а как будет с началом холодов?
Анатолий Анатольевич Соловьяненко — украинский театральный режиссёр, главный режиссер Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко в Киеве. Младший сын оперного певца А. Б. Соловьяненко.
Как сообщали СМИ, Одесский Академический Русский драматический театр сменил название и называется Одесский областной драматический театр. Новости Украины - Сегодня, 19:00 44
Метки: {keywords}