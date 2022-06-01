В Луганске российский банк будет выдавать кредиты, карты «Мир» и осуществлять переводы в РФ



«В частности, Промсвязьбанк, который у нас начнет свою деятельность, — это будет доступ к кредитным пакетам, это будет выдача карт «Мир», это будет беспрепятственный перевод денежных средств с территории ЛНР на территорию РФ», — сказал Белецкий.



Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» будет осуществлять на территории Луганщины выдачу карт банковской системы «Мир», переводы денежных средств из региона в Россию и выдачу кредитных пакетов. Об этом сообщил депутат Алексей Белецкий.В субботу в Луганске был принят закон разрешающий деятельность ПАО «Промсвязьбанк» на территории Луганщины.Он заявил, что приход Промсвязьбанка означает, что «на территории Луганщины начинает работать банковская система и сфера Российской Федерации». Экономика - Сегодня, 11:00 83