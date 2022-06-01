За 100 дней стоимость борща в Украине выросла на 16,09%



Как изменились цены базовых товаров

95 грн — столько 3 июня 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту.

По сравнению с 24 февраля 2022 года — 81,84 грн — цена выросла на 16,09%.

Все ингредиенты борща, кроме картофеля, подорожали в разной степени: от незначительных 7,7% до существенных 22,56%.

Больше всего выросла цена капусты. Дальше по шкале подорожания — свинина, морковь и свекла.

Единственный овощ, цена которого уменьшилась — картофель (-20,11%). Несущественно подорожала сметана (+7,7%).



Что будет дальше

В BRDO прогнозируют, что сезонного понижения овощей в этом году не будет.

Остановка импорта овощей из-за границы из-за блокады украинских портов, а также остановка поставок продуктов из восточных и южных областей создает дефицит на внутреннем рынке Украины, что влечет за собой значительное инфляционное давление.

Новости Украины - Сегодня, 11:23 60 За 100 дней боевых действий стоимость борща в Украине выросла на 16,09%. Об этом свидетельствует индекс борща от экспертов BRDO.Как изменились цены базовых товаров95 грн — столько 3 июня 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту.По сравнению с 24 февраля 2022 года — 81,84 грн — цена выросла на 16,09%.Все ингредиенты борща, кроме картофеля, подорожали в разной степени: от незначительных 7,7% до существенных 22,56%.Больше всего выросла цена капусты. Дальше по шкале подорожания — свинина, морковь и свекла.Единственный овощ, цена которого уменьшилась — картофель (-20,11%). Несущественно подорожала сметана (+7,7%).Что будет дальшеВ BRDO прогнозируют, что сезонного понижения овощей в этом году не будет.Остановка импорта овощей из-за границы из-за блокады украинских портов, а также остановка поставок продуктов из восточных и южных областей создает дефицит на внутреннем рынке Украины, что влечет за собой значительное инфляционное давление.Новости Украины - Сегодня, 11:23 60

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