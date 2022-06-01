За 100 дней стоимость борща в Украине выросла на 16,09%
За 100 дней боевых действий стоимость борща в Украине выросла на 16,09%. Об этом свидетельствует индекс борща от экспертов BRDO.
Как изменились цены базовых товаров
95 грн — столько 3 июня 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту.
По сравнению с 24 февраля 2022 года — 81,84 грн — цена выросла на 16,09%.
Все ингредиенты борща, кроме картофеля, подорожали в разной степени: от незначительных 7,7% до существенных 22,56%.
Больше всего выросла цена капусты. Дальше по шкале подорожания — свинина, морковь и свекла.
Единственный овощ, цена которого уменьшилась — картофель (-20,11%). Несущественно подорожала сметана (+7,7%).
Что будет дальше
В BRDO прогнозируют, что сезонного понижения овощей в этом году не будет.
Остановка импорта овощей из-за границы из-за блокады украинских портов, а также остановка поставок продуктов из восточных и южных областей создает дефицит на внутреннем рынке Украины, что влечет за собой значительное инфляционное давление.
Новости Украины - Сегодня, 11:23 60
Как изменились цены базовых товаров
95 грн — столько 3 июня 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту.
По сравнению с 24 февраля 2022 года — 81,84 грн — цена выросла на 16,09%.
Все ингредиенты борща, кроме картофеля, подорожали в разной степени: от незначительных 7,7% до существенных 22,56%.
Больше всего выросла цена капусты. Дальше по шкале подорожания — свинина, морковь и свекла.
Единственный овощ, цена которого уменьшилась — картофель (-20,11%). Несущественно подорожала сметана (+7,7%).
Что будет дальше
В BRDO прогнозируют, что сезонного понижения овощей в этом году не будет.
Остановка импорта овощей из-за границы из-за блокады украинских портов, а также остановка поставок продуктов из восточных и южных областей создает дефицит на внутреннем рынке Украины, что влечет за собой значительное инфляционное давление.
Новости Украины - Сегодня, 11:23 60
Метки: {keywords}