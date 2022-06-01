План прекращения войны в Украине путем переговоров готовят США, Британия и ЕС
CNN: ЕС, США и Британия обсуждают план прекращения войны путем переговоров. Украина в этих обсуждениях не участвует.
Власти США, Евросоюза и Британии последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждается план прекращения войны в Украине путем переговоров, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.
Как отмечает телеканал, конфликт продолжается уже 100 дней, а явная победа ни для одной из сторон не предвидится.
По словам собеседников CNN, во время этих встреч, в частности, обсуждался план Италии, предусматривающий полную автономию Крыма и Донбасса.
При этом Украина в этих обсуждения напрямую не участвует, что, как замечает телеканал, противоречит позиции США — «ничего об Украине без Украины».
В то же время, подчеркивает CNN, США не оказывают давления на Киев, настаивая на определенном плане, и не подталкивают его к переговорам с Москвой.
Цель этих встреч — определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения, пишет CNN.
При этом, по данным телеканала, в Вашингтоне пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем. Новости в Мире - Сегодня, 13:15 0
Власти США, Евросоюза и Британии последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждается план прекращения войны в Украине путем переговоров, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.
Как отмечает телеканал, конфликт продолжается уже 100 дней, а явная победа ни для одной из сторон не предвидится.
По словам собеседников CNN, во время этих встреч, в частности, обсуждался план Италии, предусматривающий полную автономию Крыма и Донбасса.
При этом Украина в этих обсуждения напрямую не участвует, что, как замечает телеканал, противоречит позиции США — «ничего об Украине без Украины».
В то же время, подчеркивает CNN, США не оказывают давления на Киев, настаивая на определенном плане, и не подталкивают его к переговорам с Москвой.
Цель этих встреч — определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения, пишет CNN.
При этом, по данным телеканала, в Вашингтоне пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем. Новости в Мире - Сегодня, 13:15 0
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