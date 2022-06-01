Сеть супермаркетов АТБ сделало важное заявление.

«Сода в достаточном количестве в Турции, законтрактована для обеспечения спроса, но при этом из-за очередей на границе доставка задерживается на 10-14 дней», — пояснили в компании.

«Только на этой неделе было доставлено более 400 тысячи штук пакетированной соли из Турции. Периодически может быть дефицит ассортимента только из-за логистических проблем и задержек на таможне», — указали в супермаркете.Уксусная ситуация