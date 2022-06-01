Увольнять будут даже без причины и без предупреждений — за один день



На рынке труда серьезные перемены.



Депутаты Верховной Рады рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность», который представили в парламенте год назад.

Нардепы решили, что во время войны пришло время пересмотреть правила трудоустройства в стране. Ключевое новшество — введение договорного режима регулирования трудовых отношений. Его предложили распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса, а также на работников крупных предприятий, зарплата которых превышает восемь минимальных.

Суть договорных отношений в том, что с работодателя снимаются практически все обязанности и ограничения, налагаемые на него нынешним Трудовым кодексом.

Если закон примут, сохранятся лишь минимальные требования:

размер зарплаты нельзя устанавливать ниже минимального

работнику положен ежегодный отпуск.

Остальные условия труда будут определяться «по взаимному согласию» и фиксироваться договором.

Ожидается, что новая система избавит трудовые отношения от лишних формальностей, которые требуют значительных трат и усилий.

Уволят без оснований и за один день



Народные избранники предложили предоставить работодателю право уволить сотрудника в любое удобное время — даже без оснований или его согласия. Достаточно отправить человеку работнику извещение — и он будет считаться уволенным со дня, следующего после вручения письма.

Примечательно, что согласие профсоюза также не требуется. Работодатель должен будет выплатить бывшему сотруднику три минимальные зарплаты. Новости Украины - Сегодня, 12:15 236 Верховная Рада Украины предложила принять новый Трудовой кодекс. Он предусматривает увольнение работников без веских оснований и предупреждения. Законопроект уже прошел первое чтение.На рынке труда серьезные перемены.Депутаты Верховной Рады рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность», который представили в парламенте год назад.Нардепы решили, что во время войны пришло время пересмотреть правила трудоустройства в стране. Ключевое новшество — введение договорного режима регулирования трудовых отношений. Его предложили распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса, а также на работников крупных предприятий, зарплата которых превышает восемь минимальных.Суть договорных отношений в том, что с работодателя снимаются практически все обязанности и ограничения, налагаемые на него нынешним Трудовым кодексом.Если закон примут, сохранятся лишь минимальные требования:размер зарплаты нельзя устанавливать ниже минимальногоработнику положен ежегодный отпуск.Остальные условия труда будут определяться «по взаимному согласию» и фиксироваться договором.Ожидается, что новая система избавит трудовые отношения от лишних формальностей, которые требуют значительных трат и усилий.Уволят без оснований и за один деньНародные избранники предложили предоставить работодателю право уволить сотрудника в любое удобное время — даже без оснований или его согласия. Достаточно отправить человеку работнику извещение — и он будет считаться уволенным со дня, следующего после вручения письма.Примечательно, что согласие профсоюза также не требуется. Работодатель должен будет выплатить бывшему сотруднику три минимальные зарплаты. Новости Украины - Сегодня, 12:15 236

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