Увольнять будут даже без причины и без предупреждений — за один день
Верховная Рада Украины предложила принять новый Трудовой кодекс. Он предусматривает увольнение работников без веских оснований и предупреждения. Законопроект уже прошел первое чтение.
На рынке труда серьезные перемены.
Депутаты Верховной Рады рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность», который представили в парламенте год назад.
Нардепы решили, что во время войны пришло время пересмотреть правила трудоустройства в стране. Ключевое новшество — введение договорного режима регулирования трудовых отношений. Его предложили распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса, а также на работников крупных предприятий, зарплата которых превышает восемь минимальных.
Суть договорных отношений в том, что с работодателя снимаются практически все обязанности и ограничения, налагаемые на него нынешним Трудовым кодексом.
Если закон примут, сохранятся лишь минимальные требования:
размер зарплаты нельзя устанавливать ниже минимального
работнику положен ежегодный отпуск.
Остальные условия труда будут определяться «по взаимному согласию» и фиксироваться договором.
Ожидается, что новая система избавит трудовые отношения от лишних формальностей, которые требуют значительных трат и усилий.
Уволят без оснований и за один день
Народные избранники предложили предоставить работодателю право уволить сотрудника в любое удобное время — даже без оснований или его согласия. Достаточно отправить человеку работнику извещение — и он будет считаться уволенным со дня, следующего после вручения письма.
Примечательно, что согласие профсоюза также не требуется. Работодатель должен будет выплатить бывшему сотруднику три минимальные зарплаты. Новости Украины - Сегодня, 12:15 236
На рынке труда серьезные перемены.
Депутаты Верховной Рады рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность», который представили в парламенте год назад.
Нардепы решили, что во время войны пришло время пересмотреть правила трудоустройства в стране. Ключевое новшество — введение договорного режима регулирования трудовых отношений. Его предложили распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса, а также на работников крупных предприятий, зарплата которых превышает восемь минимальных.
Суть договорных отношений в том, что с работодателя снимаются практически все обязанности и ограничения, налагаемые на него нынешним Трудовым кодексом.
Если закон примут, сохранятся лишь минимальные требования:
размер зарплаты нельзя устанавливать ниже минимального
работнику положен ежегодный отпуск.
Остальные условия труда будут определяться «по взаимному согласию» и фиксироваться договором.
Ожидается, что новая система избавит трудовые отношения от лишних формальностей, которые требуют значительных трат и усилий.
Уволят без оснований и за один день
Народные избранники предложили предоставить работодателю право уволить сотрудника в любое удобное время — даже без оснований или его согласия. Достаточно отправить человеку работнику извещение — и он будет считаться уволенным со дня, следующего после вручения письма.
Примечательно, что согласие профсоюза также не требуется. Работодатель должен будет выплатить бывшему сотруднику три минимальные зарплаты. Новости Украины - Сегодня, 12:15 236
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