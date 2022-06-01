Для потребителей газа в 16 областях Украины установили новый тариф и нового поставщика. Не переключитесь — отключат газ



В Украине без поставщика газа остались около 8,8 млн домохозяйств, поскольку большинство из них обслуживали облгазы подсанкционного Дмитрия Фирташа. Всех их автоматически перевели к поставщику «последней надежды» (ПОН), которым выступает «Нафтогаз».

В пресс-службе компании рассказали, что будет с тарифом на голубое топливо для всех этих людей.



Итак, тариф для бывших клиентов Фирташа составит 7,96 грн/куб. м с НДС, но без стоимости доставки газа.

Далее клиенты ПОН смогут выбрать себе любого другого поставщика или заключить контракт с тем же «Нафтогазом», однако стоит поторопиться, ведь

если не выбрать никого в течении 60 дней, газоснабжение остановится.

По данным «Нафтогаза», без поставщика осталось большое количество людей в следующих областях:

Винницкой,

Волынской,

Днепропетровской,

Житомирской,

Закарпатской,

Запорожской,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Львовской,

Николаевской,

Ровенской,

Сумской,

Харьковской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Черниговской.

Льготный тариф «Нафтогаза»



С 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки.

С 1 июня по 31 июля 2022 года «Нафтогаз» будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м., то есть 7,42 грн/куб.

Однако к этой цене необходимо добавить еще тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

Школа выживания - Сегодня, 14:00 116 Неожиданные хлопоты возникли для потребителей газа в 16 областях Украины.В Украине без поставщика газа остались около 8,8 млн домохозяйств, поскольку большинство из них обслуживали облгазы подсанкционного Дмитрия Фирташа. Всех их автоматически перевели к поставщику «последней надежды» (ПОН), которым выступает «Нафтогаз».В пресс-службе компании рассказали, что будет с тарифом на голубое топливо для всех этих людей.Итак, тариф для бывших клиентов Фирташа составит 7,96 грн/куб. м с НДС, но без стоимости доставки газа.Далее клиенты ПОН смогут выбрать себе любого другого поставщика или заключить контракт с тем же «Нафтогазом», однако стоит поторопиться, ведьПо данным «Нафтогаза», без поставщика осталось большое количество людей в следующих областях:Винницкой,Волынской,Днепропетровской,Житомирской,Закарпатской,Запорожской,Ивано-Франковской,Киевской,Львовской,Николаевской,Ровенской,Сумской,Харьковской,Хмельницкой,Черновицкой,Черниговской.Льготный тариф «Нафтогаза»С 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки.С 1 июня по 31 июля 2022 года «Нафтогаз» будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м., то есть 7,42 грн/куб.Однако к этой цене необходимо добавить еще тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.Школа выживания - Сегодня, 14:00 116

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