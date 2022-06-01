Для потребителей газа в 16 областях Украины установили новый тариф и нового поставщика. Не переключитесь — отключат газ
Неожиданные хлопоты возникли для потребителей газа в 16 областях Украины.
В Украине без поставщика газа остались около 8,8 млн домохозяйств, поскольку большинство из них обслуживали облгазы подсанкционного Дмитрия Фирташа. Всех их автоматически перевели к поставщику «последней надежды» (ПОН), которым выступает «Нафтогаз».
В пресс-службе компании рассказали, что будет с тарифом на голубое топливо для всех этих людей.
Итак, тариф для бывших клиентов Фирташа составит 7,96 грн/куб. м с НДС, но без стоимости доставки газа.
Далее клиенты ПОН смогут выбрать себе любого другого поставщика или заключить контракт с тем же «Нафтогазом», однако стоит поторопиться, ведь
если не выбрать никого в течении 60 дней, газоснабжение остановится.
По данным «Нафтогаза», без поставщика осталось большое количество людей в следующих областях:
Винницкой,
Волынской,
Днепропетровской,
Житомирской,
Закарпатской,
Запорожской,
Ивано-Франковской,
Киевской,
Львовской,
Николаевской,
Ровенской,
Сумской,
Харьковской,
Хмельницкой,
Черновицкой,
Черниговской.
Льготный тариф «Нафтогаза»
С 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки.
С 1 июня по 31 июля 2022 года «Нафтогаз» будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м., то есть 7,42 грн/куб.
Однако к этой цене необходимо добавить еще тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.
Школа выживания - Сегодня, 14:00 116
В Украине без поставщика газа остались около 8,8 млн домохозяйств, поскольку большинство из них обслуживали облгазы подсанкционного Дмитрия Фирташа. Всех их автоматически перевели к поставщику «последней надежды» (ПОН), которым выступает «Нафтогаз».
В пресс-службе компании рассказали, что будет с тарифом на голубое топливо для всех этих людей.
Итак, тариф для бывших клиентов Фирташа составит 7,96 грн/куб. м с НДС, но без стоимости доставки газа.
Далее клиенты ПОН смогут выбрать себе любого другого поставщика или заключить контракт с тем же «Нафтогазом», однако стоит поторопиться, ведь
если не выбрать никого в течении 60 дней, газоснабжение остановится.
По данным «Нафтогаза», без поставщика осталось большое количество людей в следующих областях:
Винницкой,
Волынской,
Днепропетровской,
Житомирской,
Закарпатской,
Запорожской,
Ивано-Франковской,
Киевской,
Львовской,
Николаевской,
Ровенской,
Сумской,
Харьковской,
Хмельницкой,
Черновицкой,
Черниговской.
Льготный тариф «Нафтогаза»
С 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки.
С 1 июня по 31 июля 2022 года «Нафтогаз» будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м., то есть 7,42 грн/куб.
Однако к этой цене необходимо добавить еще тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.
Школа выживания - Сегодня, 14:00 116
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