Падение пенсий демонстрирует худшую динамику за последние 22 года
Падение пенсий в России (с учетом инфляции) второй месяц подряд демонстрирует худшую динамику за 22 года. С 2000 года пенсии никогда не падали на 9% в реальном выражении. В период 2015-2016 происходило снижение в пределах 4.5-5%. Об этом пишет Незыгарь.
С 1 июня 2022 планируется повышение пенсий на 10% примерно для 35 млн пенсионеров в России, это должно к июлю вывести пенсии в ноль-плюс 2% с учетом инфляции.
Судя по истории изменений пенсий, с 2009 года российское государство гарантирует долгосрочную нулевую динамику — компенсация инфляции, но не больше.
За 13 лет прирост с учетом инфляции будет равен нулю (после индексации 1 июня).
Тренд прироста 2000-2009 оставлен в прошлом, когда пенсии увеличились в 3.5 раза в реальном выражении.
Рост в сентябре 2021 — это разовый платёж в 10 тыс руб от Президента.
Новости Региона - Сегодня, 16:00 15
С 1 июня 2022 планируется повышение пенсий на 10% примерно для 35 млн пенсионеров в России, это должно к июлю вывести пенсии в ноль-плюс 2% с учетом инфляции.
Судя по истории изменений пенсий, с 2009 года российское государство гарантирует долгосрочную нулевую динамику — компенсация инфляции, но не больше.
За 13 лет прирост с учетом инфляции будет равен нулю (после индексации 1 июня).
Тренд прироста 2000-2009 оставлен в прошлом, когда пенсии увеличились в 3.5 раза в реальном выражении.
Рост в сентябре 2021 — это разовый платёж в 10 тыс руб от Президента.
Новости Региона - Сегодня, 16:00 15
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