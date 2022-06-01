Что происходит в украинских супермаркетах с сахаром: совсем исчезнет или только подорожает
Вслед за солью, резко вырос и спрос на сахар. Его сметают с полок украинских магазинов, несмотря на выросшие ценники и уверения правительства, что сахара в стране достаточно.
По состоянию на 2 июня в украинских супермаркетах взлетели цены на сахар.
В частности:
ценник на кристаллический сахар подскочил с 27,05 грн/кг до 28,80 грн/кг;
стоимость за три килограмма такого же сахара повысилась более значительно — она подорожала с 86,70 грн до 92,60 грн/3 кг.
Как отмечают аналитики Украинского аграрного клуба, ситуация с сахаром ухудшилась не только из-за начала полномасшабных боевых действий.
За последние 5 лет годовой фонд потребления Украины сахара составляет около 1,2 млн тонн. А 2020/21 стал «проблемным» из-за низкой урожайности сахарной свеклы, так что это был первый год за длительный период, когда Украины была вынуждена испортировать продукт, так как собственное производство составило 1 млн т, что ниже фонда потребления.
Ситуация с урожаем 2021/22 исправилась, ведь из выращенной сахарной свеклы удалось произвести 1,4 млн т сахара, что на 44% превышает показатель предыдущего года.
Украинцам не нужно паниковать из-за возможного дефицита продукта, как считают в УАК.
«Выработанного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехали за границу, и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходный остаток увеличивается», — подчеркнули аналитики.
Хотя стоит учитывать, что на фоне военных действий наблюдается ажиотажный спрос на базовые продукты питания, что может привести к значительному росту цен.
Ажиотажный спрос на сахар можно объяснить двумя причинами:
начался сезон консерваций, который в этом году катализируется еще и неопределенностью на продовольственном рынке;
из-за войны и нерадостных прогнозов, украинцы стараются делать запас продуктов длительного хранения, а сахар как раз один из них.
Новости Украины - Сегодня, 13:24 39
По состоянию на 2 июня в украинских супермаркетах взлетели цены на сахар.
В частности:
ценник на кристаллический сахар подскочил с 27,05 грн/кг до 28,80 грн/кг;
стоимость за три килограмма такого же сахара повысилась более значительно — она подорожала с 86,70 грн до 92,60 грн/3 кг.
Как отмечают аналитики Украинского аграрного клуба, ситуация с сахаром ухудшилась не только из-за начала полномасшабных боевых действий.
За последние 5 лет годовой фонд потребления Украины сахара составляет около 1,2 млн тонн. А 2020/21 стал «проблемным» из-за низкой урожайности сахарной свеклы, так что это был первый год за длительный период, когда Украины была вынуждена испортировать продукт, так как собственное производство составило 1 млн т, что ниже фонда потребления.
Ситуация с урожаем 2021/22 исправилась, ведь из выращенной сахарной свеклы удалось произвести 1,4 млн т сахара, что на 44% превышает показатель предыдущего года.
Украинцам не нужно паниковать из-за возможного дефицита продукта, как считают в УАК.
«Выработанного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехали за границу, и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходный остаток увеличивается», — подчеркнули аналитики.
Хотя стоит учитывать, что на фоне военных действий наблюдается ажиотажный спрос на базовые продукты питания, что может привести к значительному росту цен.
Ажиотажный спрос на сахар можно объяснить двумя причинами:
начался сезон консерваций, который в этом году катализируется еще и неопределенностью на продовольственном рынке;
из-за войны и нерадостных прогнозов, украинцы стараются делать запас продуктов длительного хранения, а сахар как раз один из них.
Новости Украины - Сегодня, 13:24 39
Метки: {keywords}