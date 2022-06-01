Что происходит в украинских супермаркетах с сахаром: совсем исчезнет или только подорожает

«Выработанного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехали за границу, и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходный остаток увеличивается», — подчеркнули аналитики.