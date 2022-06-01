К концу года беженцы из Африки составят серьезную конкуренцию украинцам в Европе
Европа ожидает около 150 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована продовольственным кризисом и ожидаемым голодом из-за военных действий в Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Ожидается, что в этом году прифронтовые государства-члены ЕС примут более 150 тысяч мигрантов», — заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис после встречи с коллегами-министрами так называемой группы MED5 в Венеции.
По данным агентства ООН по делам беженцев, в дополнение к 123 318 прибывшим в 2021 году, в нынешнем году около 36 400 претендентов на убежище и мигрантов уже прибыли в:
Италию,
Испанию,
Грецию,
Кипр,
Мальту.
Координатор ООН по кризисным ситуациям Амин Авад заявил, что недостаток пшеницы и других зерновых может затронуть 1,4 миллиарда человек, добавив, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы разблокировать порты в Украине, чтобы избежать голода и массовой миграции по всему миру.
На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, при этом:
Россия также является ключевым экспортером удобрений,
Украина — крупным поставщиком кукурузы и масла.
«Ожидается, что в этом году прифронтовые государства-члены ЕС примут более 150 тысяч мигрантов», — заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис после встречи с коллегами-министрами так называемой группы MED5 в Венеции.
По данным агентства ООН по делам беженцев, в дополнение к 123 318 прибывшим в 2021 году, в нынешнем году около 36 400 претендентов на убежище и мигрантов уже прибыли в:
Италию,
Испанию,
Грецию,
Кипр,
Мальту.
Координатор ООН по кризисным ситуациям Амин Авад заявил, что недостаток пшеницы и других зерновых может затронуть 1,4 миллиарда человек, добавив, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы разблокировать порты в Украине, чтобы избежать голода и массовой миграции по всему миру.
На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, при этом:
Россия также является ключевым экспортером удобрений,
Украина — крупным поставщиком кукурузы и масла.
Новости в Мире - Сегодня, 15:00 73
«Если пшеница останется заблокированной в портах Черного моря, мы должны ожидать большего потока мигрантов», — заявила министр внутренних дел Италии Лусиана Ламоргезе.
«Если пшеница останется заблокированной в портах Черного моря, мы должны ожидать большего потока мигрантов», — заявила министр внутренних дел Италии Лусиана Ламоргезе.
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