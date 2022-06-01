Должна ли Украина уступить территорию, чтобы добиться мира? Что на самом деле сказал Байден



Президент Байден не исключил возможность того, что Украине придется уступить часть своей территории России, чтобы положить конец военным действиям на Украине, которые продолжаются уже более трех месяцев.

«Должна ли Украина уступить территорию, чтобы добиться мира?» — спросил репортер Байдена после его комментариев по отчету о занятости в мае.

«Это их территория. Я не буду говорить им, что они должны и что не должны делать. Но мне кажется, что в какой-то момент здесь должно быть урегулирование путем переговоров, И чем это чревато, я не знаю», — ответил Байден.

Новости в Мире - Сегодня, 14:25 306 Президент США Джо Байден заявил, что Украине, возможно, придется отдать России территории в рамках «урегулирования путем переговоров». Об этом пишет американская ежедневная таблоидная газета New York Post.Президент Байден не исключил возможность того, что Украине придется уступить часть своей территории России, чтобы положить конец военным действиям на Украине, которые продолжаются уже более трех месяцев.«Должна ли Украина уступить территорию, чтобы добиться мира?» — спросил репортер Байдена после его комментариев по отчету о занятости в мае.«Это их территория. Я не буду говорить им, что они должны и что не должны делать. Но мне кажется, что в какой-то момент здесь должно быть урегулирование путем переговоров, И чем это чревато, я не знаю», — ответил Байден.Новости в Мире - Сегодня, 14:25 306

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