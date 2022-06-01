А вам хватит на хлеб с маслом? Цены украинских супермаркетов на хлеб и масло



Цены на масло



Так, на полках Novus средняя стоимость сливочного масла торговой марки Яготинськое Экстра (82,5%) составляет 67,99 грн/180 гр.

Ценник на Белоцерковское установлен на уровне 55,49 грн (72,6% 180 гр).

А вот Ферма Селянське 73% обойдется в 65,99 грн за 180 гр.

Тем временем, в Varus цены на сливочное масло колеблятся от 41,90 грн за 200 гр (Гармония Вкуса сладкосливочное 73%) до 115,40 грн за 200 гр (Elle&Vireсливочное несоленое 82%).

А вот в МегаМаркете ценник на сливочное масло за 200 грамм стартует от 52,10 грн (ПМКК Селянське сладкосливочное 73%).

Цены на хлеб



Средняя стоимость пшеничного бездрожевого хлеба на полках супермаркетов Novus составляет 16,39 грн/300 г. Хлеб «Кулиничи Горчичный нарезной» обойдеся в 29,99 грн за 500 г.

В Varus цены на хлеб колеблятся от 9,00 до 46,90 грн.

А вот в МегаМаркете хлеб можно приобрести от 29,20 грн/350 г (Кулиничи Европейский тостовый отрубной) до 40,60 грн за 440 г (VitoГрано Грано ржаной). Новости Украины - Сегодня, 17:00 59 Цены на сливочное масло и хлеб в украинских супермаркетах Novus, Varus и МегаМаркет — данные на zakaz.ua.Цены на маслоТак, на полках Novus средняя стоимость сливочного масла торговой марки Яготинськое Экстра (82,5%) составляет 67,99 грн/180 гр.Ценник на Белоцерковское установлен на уровне 55,49 грн (72,6% 180 гр).А вот Ферма Селянське 73% обойдется в 65,99 грн за 180 гр.Тем временем, в Varus цены на сливочное масло колеблятся от 41,90 грн за 200 гр (Гармония Вкуса сладкосливочное 73%) до 115,40 грн за 200 гр (Elle&Vireсливочное несоленое 82%).А вот в МегаМаркете ценник на сливочное масло за 200 грамм стартует от 52,10 грн (ПМКК Селянське сладкосливочное 73%).Цены на хлебСредняя стоимость пшеничного бездрожевого хлеба на полках супермаркетов Novus составляет 16,39 грн/300 г. Хлеб «Кулиничи Горчичный нарезной» обойдеся в 29,99 грн за 500 г.В Varus цены на хлеб колеблятся от 9,00 до 46,90 грн.А вот в МегаМаркете хлеб можно приобрести от 29,20 грн/350 г (Кулиничи Европейский тостовый отрубной) до 40,60 грн за 440 г (VitoГрано Грано ржаной). Новости Украины - Сегодня, 17:00 59

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