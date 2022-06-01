Когда в июне 2022 года Троица, Родительская суббота и Петров пост



Итак, в 2022 году на июнь приходится два великих переходящих двунадесятых праздника:

2 июня православные христиане отметили Вознесение Господне.

12 июня будем праздновать День Святой Троицы. Он приходится на 50-й день после Пасхи, и прославляет Пресвятую Троицу.

Именно в этот день произошло сошествие Святого Духа на Апостолов. День Святой Троицы часто называют «Днем рождения Церкви».

Троицкая родительская суббота.



На субботу, 11 июня, приходится день особого поминовения усопших — Троицкая родительская суббота.

В этот день в православном мире принято поминать умерших. Во всех храмах совершаются заупокойные Литургии и панихиды. После посещения храма верующие обычно идут на кладбище. В этот день православные украшают цветами не только надгробия своих родственников, но и незнакомые захоронения. Вечером друзья и родственники, как правило, собираются на мирную и спокойную поминальную трапезу.

Духов день



Следующий за Троицей понедельник, 13 июня, православная церковь празднует Духов день. Самое время задуматься о том, что каждый из нас подразумевает под словами «духовная жизнь», которые тесно связаны с понятием Дух Святой.

С этого дня начинается Троицкая седмица, которая продлится по 19 июня. В эти праздничные дни существует ряд ограничений.

К примеру, в Духов понедельник запрещено:

заниматься ручным трудом,

уборкой,

огородом,

ремонтом,

рукоделием.

Со вторника запреты смягчаются. Посещать кладбище можно в любой день Троицкой седмицы.

Петров пост



В июне 20 числа начинается многодневный церковный пост — Петров или Апостольский. Он продлится до 11 июля 2022 года включительно. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди. Культура - Сегодня, 16:30 207 Первый месяц лета несет православному христианству немало светлых и торжественных поводов. В церковном календаре в июне 2022 года более ста праздников. В этом списке и несколько великих событий, отмечаемых прихожанами с особым благоговением.Итак, в 2022 году на июнь приходится два великих переходящих двунадесятых праздника:2 июня православные христиане отметили Вознесение Господне.12 июня будем праздновать День Святой Троицы. Он приходится на 50-й день после Пасхи, и прославляет Пресвятую Троицу.Именно в этот день произошло сошествие Святого Духа на Апостолов. День Святой Троицы часто называют «Днем рождения Церкви».Троицкая родительская суббота.На субботу, 11 июня, приходится день особого поминовения усопших — Троицкая родительская суббота.В этот день в православном мире принято поминать умерших. Во всех храмах совершаются заупокойные Литургии и панихиды. После посещения храма верующие обычно идут на кладбище. В этот день православные украшают цветами не только надгробия своих родственников, но и незнакомые захоронения. Вечером друзья и родственники, как правило, собираются на мирную и спокойную поминальную трапезу.Духов деньСледующий за Троицей понедельник, 13 июня, православная церковь празднует Духов день. Самое время задуматься о том, что каждый из нас подразумевает под словами «духовная жизнь», которые тесно связаны с понятием Дух Святой.С этого дня начинается Троицкая седмица, которая продлится по 19 июня. В эти праздничные дни существует ряд ограничений.К примеру, в Духов понедельник запрещено:заниматься ручным трудом,уборкой,огородом,ремонтом,рукоделием.Со вторника запреты смягчаются. Посещать кладбище можно в любой день Троицкой седмицы.Петров постВ июне 20 числа начинается многодневный церковный пост — Петров или Апостольский. Он продлится до 11 июля 2022 года включительно. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди. Культура - Сегодня, 16:30 207

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