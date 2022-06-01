Чиновники призывают жителей Украины запасаться дровами
Зима близко. И она будет тяжелой. До начала отопительного сезона следует дополнительно устанавливать твердотопливные котельные там, где это возможно, и готовить стратегические запасы дров и торфобрикета. Об этом заявил глава Волынского облсовета Григорий Недопад.
«Уже сегодня можно прогнозировать, что зима действительно будет тяжелая, а потому, по возможности, к началу отопительного сезона следует дополнительно устанавливать твердотопливные котельные там, где это возможно. И готовить стратегические запасы дров и торфобрикета», — отметил он.
По словам главы облсовета:
в действующих договорах цена газа значительно ниже, чем та, которую сейчас предлагает НАК «Нафтогаз»;
повышение цен на энергоносители — тревожная ситуация, беспокоящая сейчас руководителей общин в условиях ограниченного бюджетного ресурса.
«Лидерам общин нужно сформировать первоочередную потребность в топливе, учитывая особенности своих территорий», — заявил председатель Волынского облсовета.
Волынский облсовет планирует обратиться в центральные органы власти с просьбой внести изменения в правительственное постановление относительно казначейского обслуживания и движения государственных средств, расширив тем самым возможности для оплаты работ по подготовке к отопительному сезону.
Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной Раде зафиксировать тарифы на газ и тепло до конца военного положения и запретить поставщикам природного газа принуждать потребителя к оплате задолженности. Соответствующий проект закона №7427 уже зарегистрирован на сайте парламента. Школа выживания - Сегодня, 16:00 210
«Уже сегодня можно прогнозировать, что зима действительно будет тяжелая, а потому, по возможности, к началу отопительного сезона следует дополнительно устанавливать твердотопливные котельные там, где это возможно. И готовить стратегические запасы дров и торфобрикета», — отметил он.
По словам главы облсовета:
в действующих договорах цена газа значительно ниже, чем та, которую сейчас предлагает НАК «Нафтогаз»;
повышение цен на энергоносители — тревожная ситуация, беспокоящая сейчас руководителей общин в условиях ограниченного бюджетного ресурса.
«Лидерам общин нужно сформировать первоочередную потребность в топливе, учитывая особенности своих территорий», — заявил председатель Волынского облсовета.
Волынский облсовет планирует обратиться в центральные органы власти с просьбой внести изменения в правительственное постановление относительно казначейского обслуживания и движения государственных средств, расширив тем самым возможности для оплаты работ по подготовке к отопительному сезону.
Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной Раде зафиксировать тарифы на газ и тепло до конца военного положения и запретить поставщикам природного газа принуждать потребителя к оплате задолженности. Соответствующий проект закона №7427 уже зарегистрирован на сайте парламента. Школа выживания - Сегодня, 16:00 210
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