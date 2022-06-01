Чиновники призывают жителей Украины запасаться дровами



«Уже сегодня можно прогнозировать, что зима действительно будет тяжелая, а потому, по возможности, к началу отопительного сезона следует дополнительно устанавливать твердотопливные котельные там, где это возможно. И готовить стратегические запасы дров и торфобрикета», — отметил он.





«Лидерам общин нужно сформировать первоочередную потребность в топливе, учитывая особенности своих территорий», — заявил председатель Волынского облсовета.



«Лидерам общин нужно сформировать первоочередную потребность в топливе, учитывая особенности своих территорий», — заявил председатель Волынского облсовета.