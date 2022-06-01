Мэр Луганска заявил о намерении создать новую футбольную команду «Заря»



«Что касается профессионального футбола, тут есть много вопросов. Но сегодня спортивная жизнь больше всё-таки крутится вокруг города Луганска. До начала военной спецоперации в первенстве города, а мы его всегда проводим и всегда открытое, участвовало уже далеко за 100 команд. Что касается «Зари», я думаю, что навряд ли клуб вернётся. Нам сегодня нужно думать о том, чтобы создавать команду, которая будет защищать флаг нашего города», — приводит слова Пилавова ТАСС.



Мэр Луганска Манолис Пилавов заявил о намерении создать городскую футбольную команду вместо переехавшей на Украину «Зари».Новости Футбола - Сегодня, 10:26 20