В Луганске на прошедшей неделе родилась двойня



«40 новорожденных, включая двойню, появились в Луганске в период с 30 мая по 5 июня», — говорится в сообщении.





«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 300 г, минимальный вес — 2 кг 350 г», — сообщили в учреждении.

