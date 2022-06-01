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В Луганске на прошедшей неделе родилась двойня

bot Сегодня, 10:4547Новости
В Луганске на прошедшей неделе родилась двойня
Двойня родилась в Луганске на минувшей неделе. Об этом сообщает Луганский центр здоровья.

«40 новорожденных, включая двойню, появились в Луганске в период с 30 мая по 5 июня», — говорится в сообщении.

В Луганском центре здоровья уточнили, что вес новорожденной двойни мальчиков — 2 кг 550 г и 2 кг 350 г.
Всего за неделю в Луганске родились 22 мальчика и 18 девочек.

«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 300 г, минимальный вес — 2 кг 350 г», — сообщили в учреждении.
Красота и здоровье - Сегодня, 09:54 87

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