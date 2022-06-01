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В ПриватБанке готовы предоставить льготные условия для клиентов. Но есть условие

verter Сегодня, 12:0044Новости
В ПриватБанке готовы предоставить льготные условия для клиентов. Но есть условие
Украинские банки отменили с 1 июня кредитные каникулы, однако некоторые банки оставили послабления. Потребители банковских услуг могут пользоваться средствами на льготных условиях, но для этого необходимо обратиться в банк.
В частности, в ПриватБанке обещают оставить льготную ставку кредитования для тех клиентов, кто будет погашать как минимум 5% от суммы задолженности в месяц.
При этом старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай подчеркнул, что банковская система должна быть стабильной, то есть должна зарабатывать.

«Поэтому продление кредитных каникул для всех несправедливо — за пользование кредитами не платят и те, кто в затруднительном состоянии, и кто может обслуживать свой долг. И это все было за счет банков (которые, замечу, свои ссуды у населения продолжали обслуживать). И, в конце концов — за счет рефинансирования НБУ», — объяснил он.

По словам эксперта, льготная ставка того же ПриватБанка по карточкам, которую сейчас предлагает банк, — 1,7% в месяц, чуть больше 20% годовых. Это около уровня инфляции, то есть реальная ставка с учетом нуля инфляции.
«Тем, кто в затруднении и на оккупированных территориях, нужно обращаться на горячие линии банков, тот же Приват обещает учитывать и предлагать варианты реструктуризации», — подчеркнул Гайдай.

Таким образом, клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, придется в индивидуальном порядке договариваться с банками о реструктуризации или списании задолженности.

«Можно попробовать урегулировать накопившийся долг отдельным договором. Чтобы доказать банку, что вы действительно находитесь в сложном материальном положении, клиентам придется собрать как можно больше официальных документов. Это может быть справка временно перемещенного лица, документ о том, что вы потеряли свое имущество из-за боевых действий, документы о том, что вы потеряли работу или кто-то из ваших близких родственников погиб. То есть вам нужно собрать как можно больше официальных документов о том, что ваше материальное положение ухудшилось. В этом случае будет больше шансов, что банк пойдет вам навстречу», — разъяснил юрист Дмитрий Головко.
Новости Украины - Сегодня, 12:00 4

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