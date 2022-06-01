В ПриватБанке готовы предоставить льготные условия для клиентов. Но есть условие

«Поэтому продление кредитных каникул для всех несправедливо — за пользование кредитами не платят и те, кто в затруднительном состоянии, и кто может обслуживать свой долг. И это все было за счет банков (которые, замечу, свои ссуды у населения продолжали обслуживать). И, в конце концов — за счет рефинансирования НБУ», — объяснил он.

«Тем, кто в затруднении и на оккупированных территориях, нужно обращаться на горячие линии банков, тот же Приват обещает учитывать и предлагать варианты реструктуризации», — подчеркнул Гайдай.

«Можно попробовать урегулировать накопившийся долг отдельным договором. Чтобы доказать банку, что вы действительно находитесь в сложном материальном положении, клиентам придется собрать как можно больше официальных документов. Это может быть справка временно перемещенного лица, документ о том, что вы потеряли свое имущество из-за боевых действий, документы о том, что вы потеряли работу или кто-то из ваших близких родственников погиб. То есть вам нужно собрать как можно больше официальных документов о том, что ваше материальное положение ухудшилось. В этом случае будет больше шансов, что банк пойдет вам навстречу», — разъяснил юрист Дмитрий Головко.