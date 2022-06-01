В ПриватБанке готовы предоставить льготные условия для клиентов. Но есть условие
Украинские банки отменили с 1 июня кредитные каникулы, однако некоторые банки оставили послабления. Потребители банковских услуг могут пользоваться средствами на льготных условиях, но для этого необходимо обратиться в банк.
В частности, в ПриватБанке обещают оставить льготную ставку кредитования для тех клиентов, кто будет погашать как минимум 5% от суммы задолженности в месяц.
При этом старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай подчеркнул, что банковская система должна быть стабильной, то есть должна зарабатывать.
По словам эксперта, льготная ставка того же ПриватБанка по карточкам, которую сейчас предлагает банк, — 1,7% в месяц, чуть больше 20% годовых. Это около уровня инфляции, то есть реальная ставка с учетом нуля инфляции.
Таким образом, клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, придется в индивидуальном порядке договариваться с банками о реструктуризации или списании задолженности.
В частности, в ПриватБанке обещают оставить льготную ставку кредитования для тех клиентов, кто будет погашать как минимум 5% от суммы задолженности в месяц.
При этом старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай подчеркнул, что банковская система должна быть стабильной, то есть должна зарабатывать.
«Поэтому продление кредитных каникул для всех несправедливо — за пользование кредитами не платят и те, кто в затруднительном состоянии, и кто может обслуживать свой долг. И это все было за счет банков (которые, замечу, свои ссуды у населения продолжали обслуживать). И, в конце концов — за счет рефинансирования НБУ», — объяснил он.
По словам эксперта, льготная ставка того же ПриватБанка по карточкам, которую сейчас предлагает банк, — 1,7% в месяц, чуть больше 20% годовых. Это около уровня инфляции, то есть реальная ставка с учетом нуля инфляции.
«Тем, кто в затруднении и на оккупированных территориях, нужно обращаться на горячие линии банков, тот же Приват обещает учитывать и предлагать варианты реструктуризации», — подчеркнул Гайдай.
Таким образом, клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, придется в индивидуальном порядке договариваться с банками о реструктуризации или списании задолженности.
«Можно попробовать урегулировать накопившийся долг отдельным договором. Чтобы доказать банку, что вы действительно находитесь в сложном материальном положении, клиентам придется собрать как можно больше официальных документов. Это может быть справка временно перемещенного лица, документ о том, что вы потеряли свое имущество из-за боевых действий, документы о том, что вы потеряли работу или кто-то из ваших близких родственников погиб. То есть вам нужно собрать как можно больше официальных документов о том, что ваше материальное положение ухудшилось. В этом случае будет больше шансов, что банк пойдет вам навстречу», — разъяснил юрист Дмитрий Головко.Новости Украины - Сегодня, 12:00 4
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