Народные приметы на 6 июня: сегодня делаем прогнозы на лето
Сегодня отмечают день памяти преподобного Симеона Столпника.
Если говорить об этом дне, то в народе все знают, что 6 июня Симеон Столпник.
Известно, что Симеон положил начало столпничества в Сирии. Считалось, что с этого дня наступало настоящее лето.
В пору цвести шиповнику и варить из его лепестков вкуснейший мед. Предки знали, что такой мед обладает целебными свойствами: укрепляет силы и чистит кровь.
В это время предки приглядывались к тому, что происходит вокруг, присматривались к погодным условиям, чтобы определить, каким будет лето, осень и зима.
Если начало июня дождливое, то летом грибов будет много, если в этот день в цветут земляника, шиповник, калина, то урожай на сыроежки порадует.
Пчелы кружат вокруг акации на Симона — все это к дождю.
Слышно стрекот кузнечиков вечером — к хорошей погоде, а майские жуки гудят — к теплу.
Пчелы роем вьются над акацией укажет на то, что скоро начнутся дожди, и сохранится ясный день, если много пчел над цветущей рябиной.
Цветущий шиповник укажет на то, что холодов не будет.
Если идет дождь, то зима будет снежной.
Если солнечная погода — хороший урожай по осени.
Если птицы низко летают, то лето ждать с дождями.
Культура - Сегодня, 11:15 163
Если говорить об этом дне, то в народе все знают, что 6 июня Симеон Столпник.
Известно, что Симеон положил начало столпничества в Сирии. Считалось, что с этого дня наступало настоящее лето.
В пору цвести шиповнику и варить из его лепестков вкуснейший мед. Предки знали, что такой мед обладает целебными свойствами: укрепляет силы и чистит кровь.
В это время предки приглядывались к тому, что происходит вокруг, присматривались к погодным условиям, чтобы определить, каким будет лето, осень и зима.
Если начало июня дождливое, то летом грибов будет много, если в этот день в цветут земляника, шиповник, калина, то урожай на сыроежки порадует.
Пчелы кружат вокруг акации на Симона — все это к дождю.
Слышно стрекот кузнечиков вечером — к хорошей погоде, а майские жуки гудят — к теплу.
Пчелы роем вьются над акацией укажет на то, что скоро начнутся дожди, и сохранится ясный день, если много пчел над цветущей рябиной.
Цветущий шиповник укажет на то, что холодов не будет.
Если идет дождь, то зима будет снежной.
Если солнечная погода — хороший урожай по осени.
Если птицы низко летают, то лето ждать с дождями.
Культура - Сегодня, 11:15 163
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