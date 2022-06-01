Народные приметы на 6 июня: сегодня делаем прогнозы на лето



Если говорить об этом дне, то в народе все знают, что 6 июня Симеон Столпник.

Известно, что Симеон положил начало столпничества в Сирии. Считалось, что с этого дня наступало настоящее лето.

В пору цвести шиповнику и варить из его лепестков вкуснейший мед. Предки знали, что такой мед обладает целебными свойствами: укрепляет силы и чистит кровь.



В это время предки приглядывались к тому, что происходит вокруг, присматривались к погодным условиям, чтобы определить, каким будет лето, осень и зима.

Если начало июня дождливое, то летом грибов будет много, если в этот день в цветут земляника, шиповник, калина, то урожай на сыроежки порадует.

Пчелы кружат вокруг акации на Симона — все это к дождю.

Слышно стрекот кузнечиков вечером — к хорошей погоде, а майские жуки гудят — к теплу.

Пчелы роем вьются над акацией укажет на то, что скоро начнутся дожди, и сохранится ясный день, если много пчел над цветущей рябиной.

Цветущий шиповник укажет на то, что холодов не будет.

Если идет дождь, то зима будет снежной.

Если солнечная погода — хороший урожай по осени.

Если птицы низко летают, то лето ждать с дождями.

Культура - Сегодня, 11:15 163 Сегодня отмечают день памяти преподобного Симеона Столпника.Если говорить об этом дне, то в народе все знают, что 6 июня Симеон Столпник.Известно, что Симеон положил начало столпничества в Сирии. Считалось, что с этого дня наступало настоящее лето.В пору цвести шиповнику и варить из его лепестков вкуснейший мед. Предки знали, что такой мед обладает целебными свойствами: укрепляет силы и чистит кровь.В это время предки приглядывались к тому, что происходит вокруг, присматривались к погодным условиям, чтобы определить, каким будет лето, осень и зима.Если начало июня дождливое, то летом грибов будет много, если в этот день в цветут земляника, шиповник, калина, то урожай на сыроежки порадует.Пчелы кружат вокруг акации на Симона — все это к дождю.Слышно стрекот кузнечиков вечером — к хорошей погоде, а майские жуки гудят — к теплу.Пчелы роем вьются над акацией укажет на то, что скоро начнутся дожди, и сохранится ясный день, если много пчел над цветущей рябиной.Цветущий шиповник укажет на то, что холодов не будет.Если идет дождь, то зима будет снежной.Если солнечная погода — хороший урожай по осени.Если птицы низко летают, то лето ждать с дождями.Культура - Сегодня, 11:15 163

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