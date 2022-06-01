Какая ситуация с пенсиями за июнь, рассказали в Пенсионном фонде



Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице в Facebook.





«На пенсионные выплаты направлено 10,3 млрд грн, в том числе 2,7 млрд грн на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 7,6 млрд грн через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.



Отмечается, что уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. Новости Украины - Сегодня, 13:00 16 Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию пенсионных выплат за июнь, на выплаты направлено 10,3 млрд гривен.Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице в Facebook.Отмечается, что уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. Новости Украины - Сегодня, 13:00 16

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