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Какая ситуация с пенсиями за июнь, рассказали в Пенсионном фонде

robot Сегодня, 13:0035Новости
Какая ситуация с пенсиями за июнь, рассказали в Пенсионном фонде
Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию пенсионных выплат за июнь, на выплаты направлено 10,3 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице в Facebook.


«На пенсионные выплаты направлено 10,3 млрд грн, в том числе 2,7 млрд грн на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 7,6 млрд грн через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. Новости Украины - Сегодня, 13:00 16

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