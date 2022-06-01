Запаса соли на складах осталось не более чем на 2-3 месяца



«Месторождения каменной соли сосредоточены на Донбассе, Предкарпатье и Закарпатье. Государственным балансом запасов учтено 14 месторождений поваренной соли, в том числе 8 — каменной. К сожалению, большинство из этих месторождений пока не используются», — говорит Николай Пугачев.





«В торговых сетях и на складах находится несколько тысяч тонн соли для реализации населению. Учитывая рекомендации Всемирной организации здоровья по норме потребления человеком 2-3 кг соли в год, этих запасов хватит для обеспечения населения на 2-3 месяца», — заявил Николай Пугачев.



«В торговых сетях и на складах находится несколько тысяч тонн соли для реализации населению. Учитывая рекомендации Всемирной организации здоровья по норме потребления человеком 2-3 кг соли в год, этих запасов хватит для обеспечения населения на 2-3 месяца», — заявил Николай Пугачев.