Запаса соли на складах осталось не более чем на 2-3 месяца
На складах у украинских ритейлеров запасов соли не более чем на 2-3 месяца. Поставки отечественной соли осуществляют в основном мелкие предприятия. Но их мощности не хватит, чтобы полностью удовлетворить спрос на соль на рынке Украины. Поэтому, основной упор для преодоления дефицита делается на поставки из-за границы.
О ситуации на рынке соли, рассказал замдиректора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев.
Как отметил Н. Пугачев, кроме предприятия «Артемсоль», которое сейчас выведена из строя, в Украине есть еще ряд соляных месторождений. Причем они находятся не только на Востоке Украины, но и в западном регионе страны.
«Месторождения каменной соли сосредоточены на Донбассе, Предкарпатье и Закарпатье. Государственным балансом запасов учтено 14 месторождений поваренной соли, в том числе 8 — каменной. К сожалению, большинство из этих месторождений пока не используются», — говорит Николай Пугачев.
После остановки «Артемсоли» производители соли на западе страны вынуждены возрождать производство. Например, вырос объем производства на Дрогобычском солевыварочном заводе.
Кроме того, есть еще достаточный запас соли на складах торговых сетей. По оценкам специалистов этих запасов хватит, как минимум, на два — три месяца.
«В торговых сетях и на складах находится несколько тысяч тонн соли для реализации населению. Учитывая рекомендации Всемирной организации здоровья по норме потребления человеком 2-3 кг соли в год, этих запасов хватит для обеспечения населения на 2-3 месяца», — заявил Николай Пугачев.
Кроме того, по мнению Пугачева, можно ожидать увеличение объема импорта соли зарубежными поставщиками. Что позволит снизить ажиотаж среди населения, а стоимость килограмма соли вернется в ценовой коридор от 20 до 25 гривен за кило. Новости Украины - Сегодня, 18:00 38
О ситуации на рынке соли, рассказал замдиректора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев.
Как отметил Н. Пугачев, кроме предприятия «Артемсоль», которое сейчас выведена из строя, в Украине есть еще ряд соляных месторождений. Причем они находятся не только на Востоке Украины, но и в западном регионе страны.
«Месторождения каменной соли сосредоточены на Донбассе, Предкарпатье и Закарпатье. Государственным балансом запасов учтено 14 месторождений поваренной соли, в том числе 8 — каменной. К сожалению, большинство из этих месторождений пока не используются», — говорит Николай Пугачев.
После остановки «Артемсоли» производители соли на западе страны вынуждены возрождать производство. Например, вырос объем производства на Дрогобычском солевыварочном заводе.
Кроме того, есть еще достаточный запас соли на складах торговых сетей. По оценкам специалистов этих запасов хватит, как минимум, на два — три месяца.
«В торговых сетях и на складах находится несколько тысяч тонн соли для реализации населению. Учитывая рекомендации Всемирной организации здоровья по норме потребления человеком 2-3 кг соли в год, этих запасов хватит для обеспечения населения на 2-3 месяца», — заявил Николай Пугачев.
Кроме того, по мнению Пугачева, можно ожидать увеличение объема импорта соли зарубежными поставщиками. Что позволит снизить ажиотаж среди населения, а стоимость килограмма соли вернется в ценовой коридор от 20 до 25 гривен за кило. Новости Украины - Сегодня, 18:00 38
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