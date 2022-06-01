В Vodafone снова говорят о повышении тарифов



«Наши инвестиции — стоимость оборудования для обновления сетей — считаются в долларах. Если валюта будет продолжать демонстрировать волатильность, будем смотреть, как выдержать баланс», — отметила Устинова.



«Наши инвестиции — стоимость оборудования для обновления сетей — считаются в долларах. Если валюта будет продолжать демонстрировать волатильность, будем смотреть, как выдержать баланс», — отметила Устинова.



«На территориях где прошли боевые действия мы приступаем к ремонтным работам сразу после того, как прошли саперы, иногда работаем почти одновременно с ними», — подчеркнула глава Vodafone Украина.





«Мы не понимаем, сколько еще месяцев или недель зарубежные операторы будут продолжать предоставлять такие тарифы», — подчеркнула СЕО Vodafone Украина.

