Голова кругом. На АЗС опять новые цены



Как известно, пока дефицит топлива все еще присутствует, а потому очереди на АЗС стало в последнее время уже привычным явлением. Оттуда и повышение стоимости.



Об изменениях в ценах на топливо сообщает Auto.RIA.

В таблице представлены усредненные цены заправок по всей Украине, которые могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны.

Новости Украины - Сегодня, 18:45 149 В Украине сети АЗС скорректировали цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.Как известно, пока дефицит топлива все еще присутствует, а потому очереди на АЗС стало в последнее время уже привычным явлением. Оттуда и повышение стоимости.Об изменениях в ценах на топливо сообщает Auto.RIA.В таблице представлены усредненные цены заправок по всей Украине, которые могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны. Новости Украины - Сегодня, 18:45 149

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