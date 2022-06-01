Голова кругом. На АЗС опять новые цены
В Украине сети АЗС скорректировали цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.
Как известно, пока дефицит топлива все еще присутствует, а потому очереди на АЗС стало в последнее время уже привычным явлением. Оттуда и повышение стоимости.
Об изменениях в ценах на топливо сообщает Auto.RIA.
В таблице представлены усредненные цены заправок по всей Украине, которые могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны.
Новости Украины - Сегодня, 18:45 149
Как известно, пока дефицит топлива все еще присутствует, а потому очереди на АЗС стало в последнее время уже привычным явлением. Оттуда и повышение стоимости.
Об изменениях в ценах на топливо сообщает Auto.RIA.
В таблице представлены усредненные цены заправок по всей Украине, которые могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны.
Новости Украины - Сегодня, 18:45 149
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