Кто поджег Святогорскую лавру? Россия и Украина обвинили друг друга



«4 июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители. Информации о погибших и пострадавших сейчас нет», — говорится в сообщении на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).





«По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак». После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово», — говорится в сообщении.



«По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак». После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово», — говорится в сообщении.