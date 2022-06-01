Кто поджег Святогорскую лавру? Россия и Украина обвинили друг друга
В результате боевых действий в Донбассе на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры произошел пожар, пламя полностью охватило главный храм обители. Минобороны России обвинило вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле храма. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожар произошел в результате удара со стороны российских военных.
«4 июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители. Информации о погибших и пострадавших сейчас нет», — говорится в сообщении на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).
Версия РФ
Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало заявление о том, что российские вооруженные силы не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливали историко-архитектурный заповедник. Ведомство заявило, что поджог совершила 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.
«По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак». После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово», — говорится в сообщении.
Версия Украины
Владимир Зеленский опубликовал в Telegram заявление, в котором обвинил российскую армию в ударе по Святогорской лавре. По его словам, скит уничтожен. Зеленский добавил, что Святогорск находится под огнем с мая. Он обвинил российскую армию в более ранних обстрелах лавры, в результате которых погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения.
Главный храм Всех Святых построили в 2009 году. Его соорудили на месте другого одноименного храма, взорванного в 1947 году. Здание построили из дерева в традициях русского деревянного зодчества XVI—XVII вв.еков. Храм имеет 17 куполов. Новости Региона - Сегодня, 20:00 1
«4 июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители. Информации о погибших и пострадавших сейчас нет», — говорится в сообщении на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).
Версия РФ
Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало заявление о том, что российские вооруженные силы не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливали историко-архитектурный заповедник. Ведомство заявило, что поджог совершила 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.
«По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак». После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово», — говорится в сообщении.
Версия Украины
Владимир Зеленский опубликовал в Telegram заявление, в котором обвинил российскую армию в ударе по Святогорской лавре. По его словам, скит уничтожен. Зеленский добавил, что Святогорск находится под огнем с мая. Он обвинил российскую армию в более ранних обстрелах лавры, в результате которых погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения.
Главный храм Всех Святых построили в 2009 году. Его соорудили на месте другого одноименного храма, взорванного в 1947 году. Здание построили из дерева в традициях русского деревянного зодчества XVI—XVII вв.еков. Храм имеет 17 куполов. Новости Региона - Сегодня, 20:00 1
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