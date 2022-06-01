Каким будет курс доллара и евро в через три дня: к чему готовиться гривне



Во-первых, это резкое повышение учетной ставки НБУ сразу с 10% до 25% годовых. Такой рост ставки, по замыслу чиновников, сделает гривневые активы для граждан, бизнеса и банков более привлекательными. Это снизит давление на нацвалюту и замедлит инфляцию.

Регулятор надеется, что банки начнут повышать ставки по гривневым депозитам, а Минфин увеличит доходность по военным облигациям. На самом деле, оба процесса проходят обычно достаточно долго, так как повышать свои расходы ни банки, ни, тем более, Минфин, не горят желанием.



Поэтому уже с этой недели будет очень важна динамика изменения ставок по депозитам и результат аукциона Минфина по размещению военных облигаций 7 июня. Это станет сигналами для рынков, в том числе и валютного, и даст относительное понимание дальнейшего тренда по курсу.

Во-вторых, это то, что НБУ объявил о неплатежеспособности Мегабанка. Любое потенциальное банкротство банка, тем более в военное время, — крайне негативный фактор, влияющий на настроения всего рынка. А необходимость выплаты ФГВФЛ более 4,4 млрд гривен вкладчикам этого банка добавит спрос на валюту на наличном рынке. И это негатив для курса нацвалюты.

В-третьих, 9 июня пройдет заседание ЕЦБ, а 15-го — заседание ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики. Дела с инфляцией плохи и в ЕС, и в США, что требует вмешательства регуляторов.

Поэтому рынки ожидают повышения процентных ставок. Но если в США уже ожидают повышения на 0,25% или 0,5% годовых (и это уже почти учтено рынками), то действия ЕЦБ — пока тайна за семью печатями. На этой и следующей неделе это может вылиться в серьезные валютные ралли по паре евро/доллар, что отразится и на курсе гривны к евровалюте.

Международные и местные спекулянты уже готовятся на этом серьезно заработать. Особенно, если обычно консервативный и осторожный ЕЦБ решит всех «удивить» резким повышением ставки, или наоборот — снова закроет глаза на стремительный рост цен в Европе.

В-четвертых, бои на Донбассе и юге Украины усиливаются, что психологически сильно «давит» на поведение бизнеса, людей и самих банков. В том числе, и по валюте.

Микс военного, международного и внутренних факторов и будет формировать тренд на валютном рынке на этой неделе.

По прогнозу «Минфина» ежедневные объемы операций клиентов на межбанке (заявки на покупку плюс заявки на продажу) не превысят эквивалента от $200-230 млн до $310-440 млн.



Нацбанку придется снова закрывать растущие потребности в валюте со стороны импортеров критического импорта за счет интервенций по продаже доллара. По нашим расчетам, регулятор на этой неделе вынужден будет потратить на это не менее $395-720 млн резервов. Основными покупателями валюты останутся госкомпании, обслуживающие военных, нефте- и газотрейдеры, крупные ритейлеры продуктов питания и медицинских товаров.

Объем предложения валюты на межбанке, не считая интервенций Нацбанка, пока будет низким. Ведь экспортеры зерна пока не получили нормальных путей его вывоза за границу из-за военных действий России в Черном море. Да и особого желания продавать на межбанке валютные поступления в пределах «замороженного» коридора 29,25-29,55 гривен за доллар, при относительно рыночном курсе в 35-36 гривен, у них нет.

Стратегическим вопросом для всех участников рынка являются размеры ЗВР Украины. Они пока сокращаются из-за активных распродаж доллара Нацбанком, что негативно влияет на девальвационные настроения всех игроков. Поэтому критично важна вся информация о сроках поступления ранее обещанных средств от США и ЕС, часть которых пойдет на поддержку бюджета.

Периодически в среде чиновников «проскакивает» информация о возможном поступлении таких траншей в пределах до $4-4,5 млрд уже в июне. От реального времени их получения и объемов траншей также во многом будет зависеть ситуация на валютном рынке в ближайшие дни.

Прогноз курса доллара и евро на 6 — 10 июня

Межбанк

Доллар.



Официальный курс доллара остается «замороженным» на уровне 29,2549 гривен. Неизменным также остается требование НБУ: курс покупки доллара на торгах не может быть ниже официального, а курс продажи — не может превышать на 1% официальный.

Поэтому доллар на межбанке по-прежнему будет находиться в пределах коридора от 29,25 до 29,55 гривен с сохранением превышения спроса над предложением. Всю нехватку доллара на торгах будет закрывать НБУ.

Евро.



Курс евро относительно гривны будет зависеть от поведения пары евро/доллар на внешних рынках и соотношения спроса и предложения по евровалюте на украинских торгах.

Как мы писали выше, ближайшие дни нас ждут ралли по паре евро/доллар из-за предстоящего 9 июня заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

По прогнозу «Минфина», пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах широкого коридора от 1,06 до 1,098 доллара за евро. Такой разброс котировок снова сделает евро на украинских торгах главным инструментом для спекуляций даже с учетом всех ограничений НБУ.

По этим расчетам, коридор покупок и продаж евро на межбанке в период с 6-го по 10-е июня будет в пределах от 31,00 до 32,45 гривен.

Наличный рынок

Банки стали активнее работать по валютообмену, но основные обороты по покупке/продаже валюты все равно будут проходить через обменники финкомпаний. Немедленного эффекта от повышения Нацбанком учетной ставки на наличном рынке не произойдет, но определенное стабилизирующее влияние на курсообразование такие действия регулятора окажут. Интерес к гривне увеличится.

Большинство банков будут работать в пределах коридора:

по наличному доллару от 34,50 гривен до 36,40 гривен,

по евро — от 36,00 до 38,85 гривен.

В обменниках финкомпаний сохранится тенденция к частой смене ценников для более оперативного реагирования на спрос и предложение на наличном рынке в конкретных регионах. Владельцы обменников и дальше попытаются выставлять более привлекательные котировки для граждан, чем банки, чтобы концентрировать на себе основной оборот валюты.

Спред между покупкой и продажей валюты, в зависимости от близости региона к зоне боевых действий, составит от 20-30 копеек до 1,10 гривен по доллару и от 25 копеек до 1,5 гривен по евро.

По прогнозу «Минфина», ценники обменников финкомпаний на этой неделе будут в пределах:

доллар — коридор покупок и продаж от 34,80 до 36,10 гривен,

евро — коридор от 37,20 до 38,70 гривен.

Новости Украины - Сегодня, 19:45 73 Прошлая неделя оказалась богатой на события, которые существенно повлияют на поведение валютного и финансового рынков уже в ближайшее время., это резкое повышение учетной ставки НБУ сразу с 10% до 25% годовых. Такой рост ставки, по замыслу чиновников, сделает гривневые активы для граждан, бизнеса и банков более привлекательными. Это снизит давление на нацвалюту и замедлит инфляцию.Регулятор надеется, что банки начнут повышать ставки по гривневым депозитам, а Минфин увеличит доходность по военным облигациям. На самом деле, оба процесса проходят обычно достаточно долго, так как повышать свои расходы ни банки, ни, тем более, Минфин, не горят желанием.Поэтому уже с этой недели будет очень важна динамика изменения ставок по депозитам и результат аукциона Минфина по размещению военных облигаций 7 июня. Это станет сигналами для рынков, в том числе и валютного, и даст относительное понимание дальнейшего тренда по курсу., это то, что НБУ объявил о неплатежеспособности Мегабанка. Любое потенциальное банкротство банка, тем более в военное время, — крайне негативный фактор, влияющий на настроения всего рынка. А необходимость выплаты ФГВФЛ более 4,4 млрд гривен вкладчикам этого банка добавит спрос на валюту на наличном рынке. И это негатив для курса нацвалюты., 9 июня пройдет заседание ЕЦБ, а 15-го — заседание ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики. Дела с инфляцией плохи и в ЕС, и в США, что требует вмешательства регуляторов.Поэтому рынки ожидают повышения процентных ставок. Но если в США уже ожидают повышения на 0,25% или 0,5% годовых (и это уже почти учтено рынками), то действия ЕЦБ — пока тайна за семью печатями. На этой и следующей неделе это может вылиться в серьезные валютные ралли по паре евро/доллар, что отразится и на курсе гривны к евровалюте.Международные и местные спекулянты уже готовятся на этом серьезно заработать. Особенно, если обычно консервативный и осторожный ЕЦБ решит всех «удивить» резким повышением ставки, или наоборот — снова закроет глаза на стремительный рост цен в Европе., бои на Донбассе и юге Украины усиливаются, что психологически сильно «давит» на поведение бизнеса, людей и самих банков. В том числе, и по валюте.Микс военного, международного и внутренних факторов и будет формировать тренд на валютном рынке на этой неделе.По прогнозу «Минфина» ежедневные объемы операций клиентов на межбанке (заявки на покупку плюс заявки на продажу) не превысят эквивалента от $200-230 млн до $310-440 млн.Нацбанку придется снова закрывать растущие потребности в валюте со стороны импортеров критического импорта за счет интервенций по продаже доллара. По нашим расчетам, регулятор на этой неделе вынужден будет потратить на это не менее $395-720 млн резервов. Основными покупателями валюты останутся госкомпании, обслуживающие военных, нефте- и газотрейдеры, крупные ритейлеры продуктов питания и медицинских товаров.Объем предложения валюты на межбанке, не считая интервенций Нацбанка, пока будет низким. Ведь экспортеры зерна пока не получили нормальных путей его вывоза за границу из-за военных действий России в Черном море. Да и особого желания продавать на межбанке валютные поступления в пределах «замороженного» коридора 29,25-29,55 гривен за доллар, при относительно рыночном курсе в 35-36 гривен, у них нет.Стратегическим вопросом для всех участников рынка являются размеры ЗВР Украины. Они пока сокращаются из-за активных распродаж доллара Нацбанком, что негативно влияет на девальвационные настроения всех игроков. Поэтому критично важна вся информация о сроках поступления ранее обещанных средств от США и ЕС, часть которых пойдет на поддержку бюджета.Периодически в среде чиновников «проскакивает» информация о возможном поступлении таких траншей в пределах до $4-4,5 млрд уже в июне. От реального времени их получения и объемов траншей также во многом будет зависеть ситуация на валютном рынке в ближайшие дни.Прогноз курса доллара и евро на 6 — 10 июняМежбанкДоллар.Официальный курс доллара остается «замороженным» на уровне 29,2549 гривен. Неизменным также остается требование НБУ: курс покупки доллара на торгах не может быть ниже официального, а курс продажи — не может превышать на 1% официальный.Поэтому доллар на межбанке по-прежнему будет находиться в пределах коридора от 29,25 до 29,55 гривен с сохранением превышения спроса над предложением. Всю нехватку доллара на торгах будет закрывать НБУ.Евро.Курс евро относительно гривны будет зависеть от поведения пары евро/доллар на внешних рынках и соотношения спроса и предложения по евровалюте на украинских торгах.Как мы писали выше, ближайшие дни нас ждут ралли по паре евро/доллар из-за предстоящего 9 июня заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.По прогнозу «Минфина», пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах широкого коридора от 1,06 до 1,098 доллара за евро. Такой разброс котировок снова сделает евро на украинских торгах главным инструментом для спекуляций даже с учетом всех ограничений НБУ.По этим расчетам, коридор покупок и продаж евро на межбанке в период с 6-го по 10-е июня будет в пределах от 31,00 до 32,45 гривен.Наличный рынокБанки стали активнее работать по валютообмену, но основные обороты по покупке/продаже валюты все равно будут проходить через обменники финкомпаний. Немедленного эффекта от повышения Нацбанком учетной ставки на наличном рынке не произойдет, но определенное стабилизирующее влияние на курсообразование такие действия регулятора окажут. Интерес к гривне увеличится.Большинство банков будут работать в пределах коридора:по наличному доллару от 34,50 гривен до 36,40 гривен,по евро — от 36,00 до 38,85 гривен.В обменниках финкомпаний сохранится тенденция к частой смене ценников для более оперативного реагирования на спрос и предложение на наличном рынке в конкретных регионах. Владельцы обменников и дальше попытаются выставлять более привлекательные котировки для граждан, чем банки, чтобы концентрировать на себе основной оборот валюты.Спред между покупкой и продажей валюты, в зависимости от близости региона к зоне боевых действий, составит от 20-30 копеек до 1,10 гривен по доллару и от 25 копеек до 1,5 гривен по евро.По прогнозу «Минфина», ценники обменников финкомпаний на этой неделе будут в пределах:доллар — коридор покупок и продаж от 34,80 до 36,10 гривен,евро — коридор от 37,20 до 38,70 гривен.Новости Украины - Сегодня, 19:45 73

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