Скоро Альфа-Банка в Украине не будет
Правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда Альфа и продолжить работу под новым брендом, это решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования. Об этом экс-министр финансов Симеон Дянков сообщил в интервью Интерфакс-Украина, пишет «Цензор».
Не хотим иметь ничего общего
«За несколько дней после начала боевых действий правление приняло решение отказаться от бренда Альфа-Банк. Банк не хочет иметь ничего общего с РФ даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда», — сказал финансист.
Дянков отметил, что решение о переименовании приняло украинское руководство банка, и чтобы реализовать его на практике, нужны решения собрания акционеров, работающие государственные реестры и соответствующие нотариальные действия.
«Как только откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически, частью моей функции будет провести необходимые решения через ежегодное собрание акционеров. Я представляю сейчас большинство голосов на этом собрании», — пояснил он.
Отвечая на вопрос о новом бренде, представитель банка уточнил, что сейчас в работе несколько названий, и какое именно будет выбрано, финучреждение сообщит позже.
Передали долю специальным людям
Как ранее писали СМИ, попавшие в список санкций ЕС бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в начале марта заявили, что передадут свою долю в Альфа-Банк Украина согласованным с Нацбанком физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.
Они тоже решили выйти из состава совета директоров банка. Решение было озвучено сразу после того, как они попали под санкции ЕС из-за военного конфликта России и Украины. Новости Украины - Сегодня, 20:30 54
Не хотим иметь ничего общего
«За несколько дней после начала боевых действий правление приняло решение отказаться от бренда Альфа-Банк. Банк не хочет иметь ничего общего с РФ даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда», — сказал финансист.
Дянков отметил, что решение о переименовании приняло украинское руководство банка, и чтобы реализовать его на практике, нужны решения собрания акционеров, работающие государственные реестры и соответствующие нотариальные действия.
«Как только откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически, частью моей функции будет провести необходимые решения через ежегодное собрание акционеров. Я представляю сейчас большинство голосов на этом собрании», — пояснил он.
Отвечая на вопрос о новом бренде, представитель банка уточнил, что сейчас в работе несколько названий, и какое именно будет выбрано, финучреждение сообщит позже.
Передали долю специальным людям
Как ранее писали СМИ, попавшие в список санкций ЕС бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в начале марта заявили, что передадут свою долю в Альфа-Банк Украина согласованным с Нацбанком физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.
Они тоже решили выйти из состава совета директоров банка. Решение было озвучено сразу после того, как они попали под санкции ЕС из-за военного конфликта России и Украины. Новости Украины - Сегодня, 20:30 54
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