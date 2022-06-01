Скоро Альфа-Банка в Украине не будет



«За несколько дней после начала боевых действий правление приняло решение отказаться от бренда Альфа-Банк. Банк не хочет иметь ничего общего с РФ даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда», — сказал финансист.





«Как только откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически, частью моей функции будет провести необходимые решения через ежегодное собрание акционеров. Я представляю сейчас большинство голосов на этом собрании», — пояснил он.

