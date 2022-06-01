За месяц в Украину заехало больше людей, чем выехало.



Об этом говорится в данных Госпогранслужбы, на которые ссылается «Интерфакс-Украина».

С учетом этих данных разница в количестве выехавших и въехавших в Украину через западную границу с начала войны вышло на уровень конца марта.



Ведомство отмечает, что 5 июня:

Украину покинули почти 31 тыс человек по сравнению с более чем 38 тыс днем ранее,

количество прибывших в страну составило почти 40 тыс против 43 тыс накануне.

Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами снизилось со 189 накануне до 146.

По данным пограничной службы Польши, с начала войны в Польшу въехало из Украины 3,859 млн. человек, а выехало в обратном направлении 1,876 млн. человек.

По данным УВКБ ООН на 1 июня, в целом из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,983 млн человек, из них:

в Польшу — 3,690 млн,

в Россию — 1,041 млн,

Румынию — 587,22. тыс.,

Молдову — 483,31 тыс.,

Венгрию — 698,42 тыс.,

Словакию — 466,26 тыс.,

Беларусь — 16,67 тыс.



В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля по 1 июня въехало 2,102 млн человек без учета данных Венгрии, РФ и Беларуси. Новости Украины - Сегодня, 21:00 52 Поток людей на въезд в Украину через западную границу 27 дней подряд превышает поток на выезд. Суммарно чистый приток в Украину за эти дни составляет около 184 тысяч человек.Об этом говорится в данных Госпогранслужбы, на которые ссылается «Интерфакс-Украина».С учетом этих данных разница в количестве выехавших и въехавших в Украину через западную границу с начала войны вышло на уровень конца марта.Ведомство отмечает, что 5 июня:Украину покинули почти 31 тыс человек по сравнению с более чем 38 тыс днем ранее,количество прибывших в страну составило почти 40 тыс против 43 тыс накануне.Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами снизилось со 189 накануне до 146.По данным пограничной службы Польши, с начала войны в Польшу въехало из Украины 3,859 млн. человек, а выехало в обратном направлении 1,876 млн. человек.По данным УВКБ ООН на 1 июня, в целом из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,983 млн человек, из них:в Польшу — 3,690 млн,в Россию — 1,041 млн,Румынию — 587,22. тыс.,Молдову — 483,31 тыс.,Венгрию — 698,42 тыс.,Словакию — 466,26 тыс.,Беларусь — 16,67 тыс.В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля по 1 июня въехало 2,102 млн человек без учета данных Венгрии, РФ и Беларуси. Новости Украины - Сегодня, 21:00 52

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