За месяц в Украину заехало больше людей, чем выехало.
Поток людей на въезд в Украину через западную границу 27 дней подряд превышает поток на выезд. Суммарно чистый приток в Украину за эти дни составляет около 184 тысяч человек.
Об этом говорится в данных Госпогранслужбы, на которые ссылается «Интерфакс-Украина».
С учетом этих данных разница в количестве выехавших и въехавших в Украину через западную границу с начала войны вышло на уровень конца марта.
Ведомство отмечает, что 5 июня:
Украину покинули почти 31 тыс человек по сравнению с более чем 38 тыс днем ранее,
количество прибывших в страну составило почти 40 тыс против 43 тыс накануне.
Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами снизилось со 189 накануне до 146.
По данным пограничной службы Польши, с начала войны в Польшу въехало из Украины 3,859 млн. человек, а выехало в обратном направлении 1,876 млн. человек.
По данным УВКБ ООН на 1 июня, в целом из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,983 млн человек, из них:
в Польшу — 3,690 млн,
в Россию — 1,041 млн,
Румынию — 587,22. тыс.,
Молдову — 483,31 тыс.,
Венгрию — 698,42 тыс.,
Словакию — 466,26 тыс.,
Беларусь — 16,67 тыс.
В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля по 1 июня въехало 2,102 млн человек без учета данных Венгрии, РФ и Беларуси. Новости Украины - Сегодня, 21:00 52
Об этом говорится в данных Госпогранслужбы, на которые ссылается «Интерфакс-Украина».
С учетом этих данных разница в количестве выехавших и въехавших в Украину через западную границу с начала войны вышло на уровень конца марта.
Ведомство отмечает, что 5 июня:
Украину покинули почти 31 тыс человек по сравнению с более чем 38 тыс днем ранее,
количество прибывших в страну составило почти 40 тыс против 43 тыс накануне.
Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами снизилось со 189 накануне до 146.
По данным пограничной службы Польши, с начала войны в Польшу въехало из Украины 3,859 млн. человек, а выехало в обратном направлении 1,876 млн. человек.
По данным УВКБ ООН на 1 июня, в целом из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,983 млн человек, из них:
в Польшу — 3,690 млн,
в Россию — 1,041 млн,
Румынию — 587,22. тыс.,
Молдову — 483,31 тыс.,
Венгрию — 698,42 тыс.,
Словакию — 466,26 тыс.,
Беларусь — 16,67 тыс.
В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля по 1 июня въехало 2,102 млн человек без учета данных Венгрии, РФ и Беларуси. Новости Украины - Сегодня, 21:00 52
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