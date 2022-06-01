Перепады температуры ночью и днем более 18 градусов. Тепло и сухо





«С 21:00 6 июня до 21:00 7 июня на территории региона переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла», — говорится в сообщении.



«С 21:00 6 июня до 21:00 7 июня на территории региона переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла», — говорится в сообщении.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 9-11 градусов, днем — 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 11-13 градусов, днем — от 24 до 26 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем — от 24 до 26 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается сухая, теплая погода, температурный фон существенно не изменится.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:52 44 Температура воздуха на Луганщине 7 июня будет колебаться от плюс 9 градусов ночью до 27 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 9-11 градусов, днем — 25-27 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 11-13 градусов, днем — от 24 до 26 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем — от 24 до 26 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается сухая, теплая погода, температурный фон существенно не изменится.Погода в Луганске - Сегодня, 20:52 44

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