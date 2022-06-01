Курс доллара в Луганске. Сумасшествие продолжается
В Луганске с 7 июня 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
61,1094 рубля
1 ЕВРО
64,8669 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
В конце прошлой недели курсы валют в Луганске были такими:
1 доллар США
61,9659 рубля
1 ЕВРО
65,9191 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 110
1 доллар США
61,1094 рубля
1 ЕВРО
64,8669 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
В конце прошлой недели курсы валют в Луганске были такими:
1 доллар США
61,9659 рубля
1 ЕВРО
65,9191 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 110
Метки: {keywords}