Пенсия на Луганщине: как и кого проверяли, сколько денег выдали



«С 4 июня началась выплата пенсий, она на северных территориях уже не первая, по отдельным территориям идет третья выплата, но основная масса получает второй раз. Была цель провести сверку получателей пенсий на факт проживания, дальше идет работа работников Пенсионного фонда: это сверка по двойным выплатам, выплаты с учетом доплаты за предыдущие периоды — с марта этого года, если это имеет место. На сегодняшний день подготовлено более 69 тысяч сведений выплатных ведомств получателей пенсии. По отдельным категориям получателей, кто уже получал три или два месяца, месячная выплата — 7 886 рублей, минимальная выплата», — рассказала она.



«С 4 июня началась выплата пенсий, она на северных территориях уже не первая, по отдельным территориям идет третья выплата, но основная масса получает второй раз. Была цель провести сверку получателей пенсий на факт проживания, дальше идет работа работников Пенсионного фонда: это сверка по двойным выплатам, выплаты с учетом доплаты за предыдущие периоды — с марта этого года, если это имеет место. На сегодняшний день подготовлено более 69 тысяч сведений выплатных ведомств получателей пенсии. По отдельным категориям получателей, кто уже получал три или два месяца, месячная выплата — 7 886 рублей, минимальная выплата», — рассказала она.



«Основная масса получает пенсии через почтовые отделения. Но по поводу территорий, где идут бои, мы приняли решение, что заявления от граждан — временных переселенцах, выплаты производим только через банковские расчетные счета. Есть у этой категории проблемы в плане дополнительных проверок, неточностей, когда люди здесь, но документов нет, мы пока над этим вопросом работаем», — отметила Васильева.

