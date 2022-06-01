Где можно купить гречку дешевле. Обзор цен по супермаркетам



АТБ

В супермаркетах АТБ гречка собственной торговой марки «Розумний вибір» продается по цене 70,90 грн за кг.

Varus

В супермаркете Varus можно приобрести гречневую крупу ядрица Varto в пакетиках по цене 42,90 грн (4 шт по 100 г). Килограмм гречки этого производителя продается по цене 89,90 грн. Гречневая крупа ТМ «Выгода» обойдется в 89,90 грн за 900 г.



Ашан

В Ашане стоимость гречневой крупы торговой марки «Кожен день» составляет 65,00 грн за кг. За 70,70 грн можно купить килограмм гречки расфасовки «Ашан». Также в наличии есть гречка в пакетиках по 100 г стоимостью 42,90 за упаковку. Каша гречневая производителя «Дачка» стоит 12,40 грн за 212 г.

Novus

В Novus гречку «Хуторок» можно приобрести за 69,99 грн/800 г, «Казацкий стандарт» — 77,99 грн/800 г. Гречка расфасовки Novus стоит 48,99 за 5 пакетиков общим весом 400 г. Органическая гречка производителя «Екород» стоит 49,59 грн за 400 г.

Новости Украины - Сегодня, 10:52 26 Гречка стала дефицитом на полках украинских супермаркетов. Цены на крупу соответственно поднялись. Какие цены в торговых сетях зафиксировал мониторинг zakaz.ua по состоянию на 6 июня.В супермаркетах АТБ гречка собственной торговой марки «Розумний вибір» продается по цене 70,90 грн за кг.VarusВ супермаркете Varus можно приобрести гречневую крупу ядрица Varto в пакетиках по цене 42,90 грн (4 шт по 100 г). Килограмм гречки этого производителя продается по цене 89,90 грн. Гречневая крупа ТМ «Выгода» обойдется в 89,90 грн за 900 г.АшанВ Ашане стоимость гречневой крупы торговой марки «Кожен день» составляет 65,00 грн за кг. За 70,70 грн можно купить килограмм гречки расфасовки «Ашан». Также в наличии есть гречка в пакетиках по 100 г стоимостью 42,90 за упаковку. Каша гречневая производителя «Дачка» стоит 12,40 грн за 212 г.NovusВ Novus гречку «Хуторок» можно приобрести за 69,99 грн/800 г, «Казацкий стандарт» — 77,99 грн/800 г. Гречка расфасовки Novus стоит 48,99 за 5 пакетиков общим весом 400 г. Органическая гречка производителя «Екород» стоит 49,59 грн за 400 г.Новости Украины - Сегодня, 10:52 26

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