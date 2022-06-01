Народные приметы: 7 июня. Чего нельзя делать. Опасайтесь росы, забора и начальников



Епископ Ферапонт жил в III веке на острове Крит. Он подвергся гонениям со стороны жестокого императора Диоклетиана, и был казнен. Мощи святого были захоронены на Кипре, а позже — перенесены в Константинополь. Согласно преданию, во время морского путешествия, корабль, на котором они находились, попал в страшную бурю, но ни судно, ни его экипаж не пострадали.

7 июня православные празднуют третье обретение главы Иоанна Предтечи. Оно произошло около 850 года. Во время ночной молитвы Патриарху Игнатию случилось видение, где и было указано место, где была скрыта святыня. Позже глава Иоанна Предтечи была перенесена в Константинополь, а сейчас находится в студийском Предтеченском монастыре.

В народном календаре 7 июня получило название Иван-Медвяные росы. Медвяными росами называли выделения, которые появляются на растениях из-за поедающих их насекомых. Считалось, что такая роса причиняет вред человеку, поэтому 7 июня детям категорически запрещали бегать по траве босиком. К тому же в этот день нельзя было собирать травы и цветы.

Что нельзя делать 7 июня?



Выбирая одежды в этот день, откажитесь от черного или любым темных цветов — иначе все оставшееся лето вас будут преследовать печали и грусть. А вот если надеть белое — можно рассчитывать на удачу в делах

В день Ивана лучше отказаться от уборки в доме, не пылесосить и даже не мести полы веником — в противном случае можно вымести из дома всю удачу

Собираясь на встречу с начальством — избегайте разговор о повышении или прибавки к зарплате. 7 июня такой разговор пойдет не по плану, и вы рискуете не только не получить желаемого, но и вовсе лишиться работы

Черная полоса в жизни ждет тех, кто 7 июня плюнет на землю

Планируя свидание, или отправляясь на романтическую прогулку — держитесь подальше от забора. Пребывание около него грозит влюбленным скорой разлукой

На 7 июня не стоит планировать косметические процедуры — они не дадут ожидаемого эффекта. И даже привычные средства для красоты окажутся менее эффективными, чем обычно.

Приметы погоды на 7 июня:



Если утром на Ивана обильная роса — день будет ясным, а урожай — богатым

Если на болотах молчат лягушки — стоит ждать похолодания

Ливень на Ивана — к засушливой осени

Именины 7 июня отмечают:

Иннокентий, Иван, Федор, Елена.

Культура - Сегодня, 13:00 61 По народному календарю 7 июня — Иван-Медвяные росы. А православная церковь в этот день чтит память епископа Кипрского Ферапонта и празднует третье обретение главы Иоанна ПредтечиЕпископ Ферапонт жил в III веке на острове Крит. Он подвергся гонениям со стороны жестокого императора Диоклетиана, и был казнен. Мощи святого были захоронены на Кипре, а позже — перенесены в Константинополь. Согласно преданию, во время морского путешествия, корабль, на котором они находились, попал в страшную бурю, но ни судно, ни его экипаж не пострадали.7 июня православные празднуют третье обретение главы Иоанна Предтечи. Оно произошло около 850 года. Во время ночной молитвы Патриарху Игнатию случилось видение, где и было указано место, где была скрыта святыня. Позже глава Иоанна Предтечи была перенесена в Константинополь, а сейчас находится в студийском Предтеченском монастыре.В народном календаре 7 июня получило название Иван-Медвяные росы. Медвяными росами называли выделения, которые появляются на растениях из-за поедающих их насекомых. Считалось, что такая роса причиняет вред человеку, поэтому 7 июня детям категорически запрещали бегать по траве босиком. К тому же в этот день нельзя было собирать травы и цветы.Что нельзя делать 7 июня?Выбирая одежды в этот день, откажитесь от черного или любым темных цветов — иначе все оставшееся лето вас будут преследовать печали и грусть. А вот если надеть белое — можно рассчитывать на удачу в делахВ день Ивана лучше отказаться от уборки в доме, не пылесосить и даже не мести полы веником — в противном случае можно вымести из дома всю удачуСобираясь на встречу с начальством — избегайте разговор о повышении или прибавки к зарплате. 7 июня такой разговор пойдет не по плану, и вы рискуете не только не получить желаемого, но и вовсе лишиться работыЧерная полоса в жизни ждет тех, кто 7 июня плюнет на землюПланируя свидание, или отправляясь на романтическую прогулку — держитесь подальше от забора. Пребывание около него грозит влюбленным скорой разлукойНа 7 июня не стоит планировать косметические процедуры — они не дадут ожидаемого эффекта. И даже привычные средства для красоты окажутся менее эффективными, чем обычно.Приметы погоды на 7 июня:Если утром на Ивана обильная роса — день будет ясным, а урожай — богатымЕсли на болотах молчат лягушки — стоит ждать похолоданияЛивень на Ивана — к засушливой осениИменины 7 июня отмечают:Иннокентий, Иван, Федор, Елена.Культура - Сегодня, 13:00 61

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