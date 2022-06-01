Народные приметы: 7 июня. Чего нельзя делать. Опасайтесь росы, забора и начальников
По народному календарю 7 июня — Иван-Медвяные росы. А православная церковь в этот день чтит память епископа Кипрского Ферапонта и празднует третье обретение главы Иоанна Предтечи
Епископ Ферапонт жил в III веке на острове Крит. Он подвергся гонениям со стороны жестокого императора Диоклетиана, и был казнен. Мощи святого были захоронены на Кипре, а позже — перенесены в Константинополь. Согласно преданию, во время морского путешествия, корабль, на котором они находились, попал в страшную бурю, но ни судно, ни его экипаж не пострадали.
7 июня православные празднуют третье обретение главы Иоанна Предтечи. Оно произошло около 850 года. Во время ночной молитвы Патриарху Игнатию случилось видение, где и было указано место, где была скрыта святыня. Позже глава Иоанна Предтечи была перенесена в Константинополь, а сейчас находится в студийском Предтеченском монастыре.
В народном календаре 7 июня получило название Иван-Медвяные росы. Медвяными росами называли выделения, которые появляются на растениях из-за поедающих их насекомых. Считалось, что такая роса причиняет вред человеку, поэтому 7 июня детям категорически запрещали бегать по траве босиком. К тому же в этот день нельзя было собирать травы и цветы.
Что нельзя делать 7 июня?
Выбирая одежды в этот день, откажитесь от черного или любым темных цветов — иначе все оставшееся лето вас будут преследовать печали и грусть. А вот если надеть белое — можно рассчитывать на удачу в делах
В день Ивана лучше отказаться от уборки в доме, не пылесосить и даже не мести полы веником — в противном случае можно вымести из дома всю удачу
Собираясь на встречу с начальством — избегайте разговор о повышении или прибавки к зарплате. 7 июня такой разговор пойдет не по плану, и вы рискуете не только не получить желаемого, но и вовсе лишиться работы
Черная полоса в жизни ждет тех, кто 7 июня плюнет на землю
Планируя свидание, или отправляясь на романтическую прогулку — держитесь подальше от забора. Пребывание около него грозит влюбленным скорой разлукой
На 7 июня не стоит планировать косметические процедуры — они не дадут ожидаемого эффекта. И даже привычные средства для красоты окажутся менее эффективными, чем обычно.
Приметы погоды на 7 июня:
Если утром на Ивана обильная роса — день будет ясным, а урожай — богатым
Если на болотах молчат лягушки — стоит ждать похолодания
Ливень на Ивана — к засушливой осени
Именины 7 июня отмечают:
Иннокентий, Иван, Федор, Елена.
Культура - Сегодня, 13:00 61
Епископ Ферапонт жил в III веке на острове Крит. Он подвергся гонениям со стороны жестокого императора Диоклетиана, и был казнен. Мощи святого были захоронены на Кипре, а позже — перенесены в Константинополь. Согласно преданию, во время морского путешествия, корабль, на котором они находились, попал в страшную бурю, но ни судно, ни его экипаж не пострадали.
7 июня православные празднуют третье обретение главы Иоанна Предтечи. Оно произошло около 850 года. Во время ночной молитвы Патриарху Игнатию случилось видение, где и было указано место, где была скрыта святыня. Позже глава Иоанна Предтечи была перенесена в Константинополь, а сейчас находится в студийском Предтеченском монастыре.
В народном календаре 7 июня получило название Иван-Медвяные росы. Медвяными росами называли выделения, которые появляются на растениях из-за поедающих их насекомых. Считалось, что такая роса причиняет вред человеку, поэтому 7 июня детям категорически запрещали бегать по траве босиком. К тому же в этот день нельзя было собирать травы и цветы.
Что нельзя делать 7 июня?
Выбирая одежды в этот день, откажитесь от черного или любым темных цветов — иначе все оставшееся лето вас будут преследовать печали и грусть. А вот если надеть белое — можно рассчитывать на удачу в делах
В день Ивана лучше отказаться от уборки в доме, не пылесосить и даже не мести полы веником — в противном случае можно вымести из дома всю удачу
Собираясь на встречу с начальством — избегайте разговор о повышении или прибавки к зарплате. 7 июня такой разговор пойдет не по плану, и вы рискуете не только не получить желаемого, но и вовсе лишиться работы
Черная полоса в жизни ждет тех, кто 7 июня плюнет на землю
Планируя свидание, или отправляясь на романтическую прогулку — держитесь подальше от забора. Пребывание около него грозит влюбленным скорой разлукой
На 7 июня не стоит планировать косметические процедуры — они не дадут ожидаемого эффекта. И даже привычные средства для красоты окажутся менее эффективными, чем обычно.
Приметы погоды на 7 июня:
Если утром на Ивана обильная роса — день будет ясным, а урожай — богатым
Если на болотах молчат лягушки — стоит ждать похолодания
Ливень на Ивана — к засушливой осени
Именины 7 июня отмечают:
Иннокентий, Иван, Федор, Елена.
Культура - Сегодня, 13:00 61
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