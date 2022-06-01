Пенсия на неподконтрольных территориях: что будет с выплатами?



В «горячих точках» ничего нельзя сделать



На банковские счета пенсионеров было зачислено 38,1 миллиарда гривен — это 100% средств для тех, кто получает пенсию на карточку.

Как заявили в «Укрпочте», в мае:

на выплату пенсий через «Укрпочту» выделено 10,6 миллиарда гривен;

смогли доставить только 87,3% от указанных средств;

около 13% получателей пенсий (это почти 300 тысяч человек) не смогли получить на почте выплаты за май.

Неизвестно, все ли могут снять свои деньги с банковских карточек, но в некоторые почтовые отделения средства не могут быть доставлены по объективным причинам. Активные боевые действия продолжаются в шести областях Украины:

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Херсонской,

Николаевской.

Часть из этих областей находятся под контролем российских войск.

По этой же причине не работает ряд отделений Пенсионного фонда. В итоге люди жалуются не только на то, что не могут получить текущую пенсию, но и на то, что не могут оформить какие-то выплаты, сделать перерасчет и т.п.

В Пенсионном фонде разводят руками: в такой ситуации остается или переезжать на подконтрольную Украине территорию, или пытаться что-то оформить дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В противном случае придется сидеть без выплат и ждать, пока ситуация не прояснится.

Пенсии не пропадут



С банковских карточек деньги никуда не денутся, зачисление средств идет в штатном режиме. Для людей, которые получали пенсию в «Укрпочте» и не уехали с неподконтрольных территорий, ситуация сложнее. Почтальоны не имеют технической возможности доставлять пенсию.

Ранее пенсию, неполученную на почте в каком-то месяце, можно было забрать в следующем. Теперь в правительстве приняли решение выплату пенсии таким людей автоматически перевести на банк.

Все недополученные средства зачисляются на открытые счета в «Ощадбанке» (это делается по согласованию с «Укрпочтой» и местными военными администрациями).

Средства со счета можно незамедлительно получить в любом отделении «Ощадбанка» на безопасной территории на основании паспорта и идентификационного кода, подписав на месте соответствующий договор с банком.

Если человек не будет забирать свою пенсию в банке, а у почты со временем появится возможность возобновить свою работу на ныне опасных участках, то всю сумму задолженности смогут выплатить привычным способом.

Пенсионеры, которые получали деньги на почте, но временно выехали, например, из Днепра, где нет боевых действий, во Львов, могут самостоятельно изменить способ выплаты своей пенсии.

Если есть вопросы

Контакт-центр Пенсионного фонда Украины:

0-800-503-753 (звонки бесплатные);

(044) 281-08-70, (044) 281-08-71 (бесплатно только для жителей Киева).

Время работы — с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Школа выживания - Сегодня, 12:30 187 Несмотря на сложную ситуацию, финансирование пенсий продолжается в полном объеме. В мае на выплату пенсий было выделено 47,8 миллиарда гривен, чтобы произвести ежемесячную выплату для всех 10,8 миллиона пенсионеров. Правда, не до все получатели в мае пенсии получили. Почему не получили и не пропадут ли деньги?В «горячих точках» ничего нельзя сделатьНа банковские счета пенсионеров было зачислено 38,1 миллиарда гривен — это 100% средств для тех, кто получает пенсию на карточку.Как заявили в «Укрпочте», в мае:на выплату пенсий через «Укрпочту» выделено 10,6 миллиарда гривен;смогли доставить только 87,3% от указанных средств;около 13% получателей пенсий (это почти 300 тысяч человек) не смогли получить на почте выплаты за май.Неизвестно, все ли могут снять свои деньги с банковских карточек, но в некоторые почтовые отделения средства не могут быть доставлены по объективным причинам. Активные боевые действия продолжаются в шести областях Украины:Харьковской,Луганской,Донецкой,Запорожской,Херсонской,Николаевской.Часть из этих областей находятся под контролем российских войск.По этой же причине не работает ряд отделений Пенсионного фонда. В итоге люди жалуются не только на то, что не могут получить текущую пенсию, но и на то, что не могут оформить какие-то выплаты, сделать перерасчет и т.п.В Пенсионном фонде разводят руками: в такой ситуации остается или переезжать на подконтрольную Украине территорию, или пытаться что-то оформить дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В противном случае придется сидеть без выплат и ждать, пока ситуация не прояснится.Пенсии не пропадутС банковских карточек деньги никуда не денутся, зачисление средств идет в штатном режиме. Для людей, которые получали пенсию в «Укрпочте» и не уехали с неподконтрольных территорий, ситуация сложнее. Почтальоны не имеют технической возможности доставлять пенсию.Ранее пенсию, неполученную на почте в каком-то месяце, можно было забрать в следующем. Теперь в правительстве приняли решение выплату пенсии таким людей автоматически перевести на банк.Все недополученные средства зачисляются на открытые счета в «Ощадбанке» (это делается по согласованию с «Укрпочтой» и местными военными администрациями).Средства со счета можно незамедлительно получить в любом отделении «Ощадбанка» на безопасной территории на основании паспорта и идентификационного кода, подписав на месте соответствующий договор с банком.Если человек не будет забирать свою пенсию в банке, а у почты со временем появится возможность возобновить свою работу на ныне опасных участках, то всю сумму задолженности смогут выплатить привычным способом.Пенсионеры, которые получали деньги на почте, но временно выехали, например, из Днепра, где нет боевых действий, во Львов, могут самостоятельно изменить способ выплаты своей пенсии.Если есть вопросыКонтакт-центр Пенсионного фонда Украины:0-800-503-753 (звонки бесплатные);(044) 281-08-70, (044) 281-08-71 (бесплатно только для жителей Киева).Время работы — с 8.00 до 17.00, кроме выходных.Школа выживания - Сегодня, 12:30 187

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