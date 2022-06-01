Ушел из жизни почетный гражданин Луганска, легендарный и самый известный спортсмен города



«Ветеран спорта и почетный гражданин Луганска Эльбрус Цахоев умер в Луганске на 89-м году жизни», — говорится в сообщении.





«Прощание с выдающимся спортсменом Эльбрусом Цахоевым состоится завтра, 8 июня, в 14:00 в Луганске, в храме Святой мученицы Татианы, расположенном на территории Луганского государственного педагогического университета (Луганск, улица Оборонная, 2)«, — проинформировала пресс-служба.



«Прощание с выдающимся спортсменом Эльбрусом Цахоевым состоится завтра, 8 июня, в 14:00 в Луганске, в храме Святой мученицы Татианы, расположенном на территории Луганского государственного педагогического университета (Луганск, улица Оборонная, 2)«, — проинформировала пресс-служба.