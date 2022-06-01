Ушел из жизни почетный гражданин Луганска, легендарный и самый известный спортсмен города
Ушел из жизни ветеран спорта и почетный гражданин Луганска Эльбрус Цахоев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации Луганска.
«Ветеран спорта и почетный гражданин Луганска Эльбрус Цахоев умер в Луганске на 89-м году жизни», — говорится в сообщении.
В мэрии выразили соболезнования родным и близким покойного.
«Прощание с выдающимся спортсменом Эльбрусом Цахоевым состоится завтра, 8 июня, в 14:00 в Луганске, в храме Святой мученицы Татианы, расположенном на территории Луганского государственного педагогического университета (Луганск, улица Оборонная, 2)«, — проинформировала пресс-служба.
Эльбрус Георгиевич Цахоев (1933-2022) — мастер спорта по вольной и греко-римской борьбе, заслуженный работник образования, заслуженный работник физической культуры, первый директор Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК), посвятивший более 50 лет развитию сферы физической культуры и спорта на Луганщине. Чемпион СССР, чемпион России, чемпион мира среди молодежи, чемпион Азиатских игр по вольной и греко-римской борьбе.
Цахоев внедрил в Луганске эффективную систему качественного отбора олимпийского резерва, заложил фундаментальную основу системного развития детско-юношеского спорта. За время его работы в должности директора ЛВУФК были подготовлены 3 заслуженных тренера СССР, 28 заслуженных тренеров Украины и 2 заслуженных учителя Украины, заслуженными мастерами спорта стали 12 человек, 46 воспитанников училища приняли участие в Олимпийских играх и завоевали 22 медали. На чемпионатах мира воспитанниками училища завоевано 103 медали, победителями Кубков мира стали 14 человек, победителями Кубков Европы — 24. Спортивные достижения воспитанников ЛВУФК послужили мощным импульсом для развития спорта как в Луганске, так и на Луганщине в целом.
Цахоев является автором пяти книг, награжден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда» и «За заслуги перед Луганщиной», а также почетным знаком «За заслуги перед Луганском».
Культура - Сегодня, 19:18 146
«Ветеран спорта и почетный гражданин Луганска Эльбрус Цахоев умер в Луганске на 89-м году жизни», — говорится в сообщении.
В мэрии выразили соболезнования родным и близким покойного.
«Прощание с выдающимся спортсменом Эльбрусом Цахоевым состоится завтра, 8 июня, в 14:00 в Луганске, в храме Святой мученицы Татианы, расположенном на территории Луганского государственного педагогического университета (Луганск, улица Оборонная, 2)«, — проинформировала пресс-служба.
Эльбрус Георгиевич Цахоев (1933-2022) — мастер спорта по вольной и греко-римской борьбе, заслуженный работник образования, заслуженный работник физической культуры, первый директор Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК), посвятивший более 50 лет развитию сферы физической культуры и спорта на Луганщине. Чемпион СССР, чемпион России, чемпион мира среди молодежи, чемпион Азиатских игр по вольной и греко-римской борьбе.
Цахоев внедрил в Луганске эффективную систему качественного отбора олимпийского резерва, заложил фундаментальную основу системного развития детско-юношеского спорта. За время его работы в должности директора ЛВУФК были подготовлены 3 заслуженных тренера СССР, 28 заслуженных тренеров Украины и 2 заслуженных учителя Украины, заслуженными мастерами спорта стали 12 человек, 46 воспитанников училища приняли участие в Олимпийских играх и завоевали 22 медали. На чемпионатах мира воспитанниками училища завоевано 103 медали, победителями Кубков мира стали 14 человек, победителями Кубков Европы — 24. Спортивные достижения воспитанников ЛВУФК послужили мощным импульсом для развития спорта как в Луганске, так и на Луганщине в целом.
Цахоев является автором пяти книг, награжден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда» и «За заслуги перед Луганщиной», а также почетным знаком «За заслуги перед Луганском».
Культура - Сегодня, 19:18 146
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