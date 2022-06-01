НБУ пытается успокоить украинцев по поводу распространения фальшивых купюр
Несмотря на военные действия, в Украине не увеличилось количество поддельных денег — ни гривны, ни иностранной валюты, — рассказал в интервью Лига заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
Среди всех изъятых поддельных валютных банкнот доллары США занимают более 90%. Номиналы $100 и $50 в общем количестве подделок встречаются чаще всего.
«92% изъятых поддельных банкнот — это доллары США. У номиналов $50 и $100 доли в 28% и 69% от общего количества подделок. Если говорить о фальшивых евро — это банкноты 100 и 200 евро», — рассказал Шабан.
Количество фальшивой иностранной валюты, попадающей в банковские отделения, в целом не увеличилось. Аналогичная ситуация и с поддельными гривневыми купюрами.
«В прошлом году на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось семь поддельных. Это очень низкий показатель. Например, в еврозоне этот показатель составляет 12 подделок на миллион настоящих купюр. В настоящее время, по нашим оценкам, в Украине картина существенно не изменилась», — отметил замглавы. НБУ.
По данным регулятора, чаще всего сейчас подделывают банкноты старого образца — 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. На них приходится более 80% общего количества изъятых.
В НБУ подчеркнули, что самый высокий риск встретить поддельную иностранную валюту или гривну на черном рынке валютного обмена.
Источник: Минфин Новости Украины - Сегодня, 09:50 41
Среди всех изъятых поддельных валютных банкнот доллары США занимают более 90%. Номиналы $100 и $50 в общем количестве подделок встречаются чаще всего.
«92% изъятых поддельных банкнот — это доллары США. У номиналов $50 и $100 доли в 28% и 69% от общего количества подделок. Если говорить о фальшивых евро — это банкноты 100 и 200 евро», — рассказал Шабан.
Количество фальшивой иностранной валюты, попадающей в банковские отделения, в целом не увеличилось. Аналогичная ситуация и с поддельными гривневыми купюрами.
«В прошлом году на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось семь поддельных. Это очень низкий показатель. Например, в еврозоне этот показатель составляет 12 подделок на миллион настоящих купюр. В настоящее время, по нашим оценкам, в Украине картина существенно не изменилась», — отметил замглавы. НБУ.
По данным регулятора, чаще всего сейчас подделывают банкноты старого образца — 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. На них приходится более 80% общего количества изъятых.
В НБУ подчеркнули, что самый высокий риск встретить поддельную иностранную валюту или гривну на черном рынке валютного обмена.
Источник: Минфин Новости Украины - Сегодня, 09:50 41
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