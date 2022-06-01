НБУ пытается успокоить украинцев по поводу распространения фальшивых купюр



«92% изъятых поддельных банкнот — это доллары США. У номиналов $50 и $100 доли в 28% и 69% от общего количества подделок. Если говорить о фальшивых евро — это банкноты 100 и 200 евро», — рассказал Шабан.



«92% изъятых поддельных банкнот — это доллары США. У номиналов $50 и $100 доли в 28% и 69% от общего количества подделок. Если говорить о фальшивых евро — это банкноты 100 и 200 евро», — рассказал Шабан.



«В прошлом году на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось семь поддельных. Это очень низкий показатель. Например, в еврозоне этот показатель составляет 12 подделок на миллион настоящих купюр. В настоящее время, по нашим оценкам, в Украине картина существенно не изменилась», — отметил замглавы. НБУ.

