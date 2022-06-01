Все высшие учебные заведения РФ покинули Болонскую систему обучения
Все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — передает РИА «Новости» слова Афанасьева.
Ранее в Минобрнауки анонсировали отказ от иностранной системы обучения. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что реформа не предполагает запрета на бакалавриат и магистратуру. Он заявил, что Россия перейдет на новую систему образования в течение нескольких лет, пишет RT Новости в Мире - Сегодня, 12:00 1
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — передает РИА «Новости» слова Афанасьева.
Ранее в Минобрнауки анонсировали отказ от иностранной системы обучения. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что реформа не предполагает запрета на бакалавриат и магистратуру. Он заявил, что Россия перейдет на новую систему образования в течение нескольких лет, пишет RT Новости в Мире - Сегодня, 12:00 1
Метки: {keywords}