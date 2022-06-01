Жители Луганска и Украины могут приезжать в РФ на авто без оформления полиса ОСАГО



Согласно законопроекту:

в случае ДТП вред, причиненный такими транспортными средствами, компенсировать будут профессиональные объединения страховщиков — именно туда надо будет обращаться потерпевшим;

органы внутренних дел будут обязаны предоставлять профессиональному объединению страховщиков всю необходимую для осуществления компенсационных выплат информацию в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения запроса от профессионального объединения страховщиков.

Источник: @mincerchannel Новости Региона - Сегодня, 11:30 117 Жители Луганска, Донецка и остальной Украины смогут приезжать в Россию на собственном автомобиле, не беспокоясь за оформление полиса ОСАГО — им дается на это отсрочка на 90 дней со дня пересечения границы РФ. Соответствующий законопроект одобрен ко второму чтению комитетом Госдумы по финансовому рынку.Согласно законопроекту:в случае ДТП вред, причиненный такими транспортными средствами, компенсировать будут профессиональные объединения страховщиков —органы внутренних дел будут обязаны предоставлять профессиональному объединению страховщиков всю необходимую для осуществления компенсационных выплат информацию в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения запроса от профессионального объединения страховщиков.Источник: @mincerchannel Новости Региона - Сегодня, 11:30 117

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