США предостерегли страны Африки от покупки украинского зерна
США в мае предупредили 14 стран, в основном африканских, о том, что Россия может попытаться продать иностранным покупателям украинское зерно.
The New York Times пишет, что письма об этом были разосланы по дипломатическим каналам. В них упоминалось минимум три судна с «украденным украинским зерном», которые вышли из российских портов.
По оценке ООН, Россия и Украина вместе обеспечивают 40% потребности Африки в пшенице, при этом за год цены на зерно выросли на 23% из-за засухи.
Учитывая, что в Африке сейчас голодают миллионы человек, страны континента скорее всего не прислушаются к предупреждениям США и купят зерно у России, считает американская газета. Новости в Мире - Сегодня, 12:30 0
The New York Times пишет, что письма об этом были разосланы по дипломатическим каналам. В них упоминалось минимум три судна с «украденным украинским зерном», которые вышли из российских портов.
По оценке ООН, Россия и Украина вместе обеспечивают 40% потребности Африки в пшенице, при этом за год цены на зерно выросли на 23% из-за засухи.
Учитывая, что в Африке сейчас голодают миллионы человек, страны континента скорее всего не прислушаются к предупреждениям США и купят зерно у России, считает американская газета. Новости в Мире - Сегодня, 12:30 0
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