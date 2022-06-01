Какие тарифы на газ и электричество будут этой зимой

«Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено», — заявил Президент.