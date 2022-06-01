Какие тарифы на газ и электричество будут этой зимой
Владимир Зеленский во время своего ночного обращения сообщил украинцам, что поставил перед правительством задачу, чтобы цены на газ и электричество в следующем отопительном сезоне — не изменились. Об этом информирует УНН.
В правительстве Украины готовятся к следующему отопительному сезону. И, естественно, сейчас обсуждаются тарифы на газ и свет для населения.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено», — заявил Президент.
Глава государства добавил, что местные власти отвечают за тарифы на тепло и горячую воду, поэтому на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов и зимой 2022-2023 годов. Новости Украины - Сегодня, 13:30 8
В правительстве Украины готовятся к следующему отопительному сезону. И, естественно, сейчас обсуждаются тарифы на газ и свет для населения.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено», — заявил Президент.
Глава государства добавил, что местные власти отвечают за тарифы на тепло и горячую воду, поэтому на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов и зимой 2022-2023 годов. Новости Украины - Сегодня, 13:30 8
Метки: {keywords}