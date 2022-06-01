Monobank ограничил карточные переводы
Один из клиентов monobank попросил разъяснить, какие ограничения в настоящий момент действуют в отношении карточных переводов, номинированных в иностранной валюте. Мужчина поинтересовался, может ли он перевести с карты monobank находящемуся в Украине родственнику 100 EUR.
Доступны ли клиентам monobank переводы в евро
Он хотел знать, доступны ли клиентам monobank переводы в евро или они должны сначала обменять иностранную валюту на гривны. Разобраться с этим вопросом самостоятельно мужчина не смог. В связи с этим он решил обратиться в службу поддержки необанка.
В monobank по этому поводу отметили, что номинированные в иностранной валюте переводы банком не осуществляются. Проще говоря, при попытке перевода 100 EUR родственнику они будут конвертированы в гривны. Получателю перевода будет предложено выбрать карту для зачисления платежа (гривневая или валютная). Если получатель выберет валютную карту, то гривны будут конвертированы в иностранную валюту.
В monobank напомнили, что из-за ведущихся в стране боевых действий НБУ временно запретил сделки по приобретению валюты. В связи с этим выбрать карту получателям переводов monobank больше не предлагает. Средства зачисляются на гривневую карту в автоматическом режиме.
Новости Украины - Сегодня, 13:00 103
Доступны ли клиентам monobank переводы в евро
Он хотел знать, доступны ли клиентам monobank переводы в евро или они должны сначала обменять иностранную валюту на гривны. Разобраться с этим вопросом самостоятельно мужчина не смог. В связи с этим он решил обратиться в службу поддержки необанка.
В monobank по этому поводу отметили, что номинированные в иностранной валюте переводы банком не осуществляются. Проще говоря, при попытке перевода 100 EUR родственнику они будут конвертированы в гривны. Получателю перевода будет предложено выбрать карту для зачисления платежа (гривневая или валютная). Если получатель выберет валютную карту, то гривны будут конвертированы в иностранную валюту.
В monobank напомнили, что из-за ведущихся в стране боевых действий НБУ временно запретил сделки по приобретению валюты. В связи с этим выбрать карту получателям переводов monobank больше не предлагает. Средства зачисляются на гривневую карту в автоматическом режиме.
Новости Украины - Сегодня, 13:00 103
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