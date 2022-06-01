Парламент Крыма решил переименовать библиотеку им. Франко в Симферополе



«Конечно, эта инициатива не вчера родилась, ранее ее уже обсуждали. Франко — совершенно искусственный персонаж, придуманный советской властью, его значение в литературе, мягко скажем, преувеличено. К тому же, никакого отношения к Крыму он в принципе не имел. И то, что наша базовая библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, как минимум странно», — сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента в среду.



Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил проработать вопрос переименования Крымской республиканской библиотеки в Симферополе, которая в настоящее время носит имя писателя Ивана Франко. Об этом пишет «Кафа».Глава парламента региона добавил, что главная библиотека республики могла бы носить имя русского философа, культуролога и естествоиспытателя Николая Данилевского, который жил и творил в Крыму и похоронен здесь. Культура - Сегодня, 15:00 113