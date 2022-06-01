ПриватБанк не будет выдавать наличные деньги некоторым гражданам Украины
Крупнейший банк Украины обратился к части украинцев с важной новостью. ПриватБанк не будет выдавать наличные деньги некоторым гражданам Украины. Это связано с тем, что финансовое учреждение приостанавливает обслуживание граждан, которые проживают на территориях неподконтрольных Украине.
В ПриватБанке заявляют, что это вовсе не предательство. По словам пресс-службы, на неподконтрольных территориях невозможно обслуживать банкоматы, а в магазинах рассчитываться картой почти невозможно, так как в большинстве регионов уже отсутствует мобильная связь и интернет украинских мобильных операторов.
Речь идет о Херсонской, Луганской, части Запорожской, Харьковской и Донецкой областей. В том числе и о Мелитополе. Здесь многие горожане продолжают работать в удаленном формате на украинские компании. Им платят заработную плату в гривне на банковскую карту. Но банкоматы не пополняются, центральное отделение Приватбанка давно закрыто, а оплатить в магазинах картой почти невозможно. Доступа к интернету нет и поэтому терминалы ПриватБанка в магазинах не работают.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 136
В ПриватБанке заявляют, что это вовсе не предательство. По словам пресс-службы, на неподконтрольных территориях невозможно обслуживать банкоматы, а в магазинах рассчитываться картой почти невозможно, так как в большинстве регионов уже отсутствует мобильная связь и интернет украинских мобильных операторов.
Речь идет о Херсонской, Луганской, части Запорожской, Харьковской и Донецкой областей. В том числе и о Мелитополе. Здесь многие горожане продолжают работать в удаленном формате на украинские компании. Им платят заработную плату в гривне на банковскую карту. Но банкоматы не пополняются, центральное отделение Приватбанка давно закрыто, а оплатить в магазинах картой почти невозможно. Доступа к интернету нет и поэтому терминалы ПриватБанка в магазинах не работают.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 136
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