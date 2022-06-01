Украину зимой ожидает самый сложный отопительный сезон в истории



«Нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой», — заявил премьер-министр Денис Шмигаль.



Кабинет министров Украины создал штаб, который будет в ежедневном режиме заниматься подготовкой к новому отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по результатам заседания правительства.Сколько газа и угля нужно?Возглавит штаб министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба — сбалансировать систему, провести ремонты, оперативно устранить все проблемы, сформировать необходимый уровень коммуникации между всеми задействованными уровнями.Кабмин уже сделал первые расчеты, чтобы понять, сколько газа и угля нужно, и какие ремонтные работы необходимо провести для прохождения отопительного сезона.Разрушенные объектыВ ходе боевых действий разрушено более 200 котельных и повреждены Кременчугская, Черниговская, Ахтырская и другие ТЭЦ. Повреждены сотни линий электропередач и трансформаторных подстанций.Ремонты и модернизация оборудования и сетей — ключевая задача на сегодняшний день. Ремонтные работы там, где это возможно, уже начались. Ожидается, что на объектах теплоснабжения в Чернигове, Кременчуге, Ахтырке все будет сделано вовремя и сотни тысяч будут с теплом зимой.Украина уже начала закачивать газ в хранилища. По состоянию на 1 июня в подземные хранилища закачано 10 млрд кубометров газа. Это на 7,5%, или на 700 млн кубов больше средних показателей на данный период в 2014—2018 годах.По оценкам Кабмина, в Украине в 2022 году ожидается:добыча газа на уровне 16-19 млрд. кубов;потребление — от 21 до 24 млрд кубов;разницу планируют восполнить за счет импорта.Новости Украины - Сегодня, 11:45 73