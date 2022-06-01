Хоть что-то подешевело. Цена на сезонный овощ неожиданно снизилась почти в половину



Эксперты предсказывали, что огурцы вслед за черешней, гречкой и солью станут дефицитным товаром. Однако так не случилось.



Как заявили в АПК-Информ на ситуацию на рынке сильно повлиял отток людей из Украины, после начала масштабных боевых действий страну покинуло более 5 миллионов человек.



«Работающие тепличные комбинаты при отсутствии поступления к потребителям продукции из Каменско-Днепровского района Запорожской области не были способны полностью закрыть существующие потребности рынка», — указали специалисты.



«Работающие тепличные комбинаты при отсутствии поступления к потребителям продукции из Каменско-Днепровского района Запорожской области не были способны полностью закрыть существующие потребности рынка», — указали специалисты.

В результате, украинские огурцы пришлось заменить импортными. В Украину привезли огурцы из Польши и Молдовы. В итоге, из-за насыщения рынка, с начала июня украинские производители вынуждены были снизить свои отпускные цены на 30-50%.

Дефицита огурцов на рынках и в магазинах сейчас нет. Но цены в супермаркетах нельзя назвать доступными. За килограмм овощей придется заплатить от 60 до 70 гривен. Новости Украины - Сегодня, 12:30 162 Ощутимо снизилась цена на огурцы. Востребованный сейчас овощ неожиданно для всех подешевел на 30-50%. Специалисты заявили, что в ближайшее время стоимость продукта еще уменьшится.Эксперты предсказывали, что огурцы вслед за черешней, гречкой и солью станут дефицитным товаром. Однако так не случилось.Как заявили в АПК-Информ на ситуацию на рынке сильно повлиял отток людей из Украины, после начала масштабных боевых действий страну покинуло более 5 миллионов человек.В результате, украинские огурцы пришлось заменить импортными. В Украину привезли огурцы из Польши и Молдовы. В итоге, из-за насыщения рынка, с начала июня украинские производители вынуждены были снизить свои отпускные цены на 30-50%.Дефицита огурцов на рынках и в магазинах сейчас нет. Но цены в супермаркетах нельзя назвать доступными. За килограмм овощей придется заплатить от 60 до 70 гривен. Новости Украины - Сегодня, 12:30 162

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