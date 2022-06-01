В Луганске начали менять правительство
В Луганске заявили, что бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов стал первым заместителем председателя правительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Первым заместителем председателя Правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Владислав Гариевич Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве, окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе.
Трудовую деятельность начал в 1992 году менеджером государственно-общественной организации «Фирма «ИСТЭК». До 1994 года работал менеджером акционерного общества закрытого типа «Верещагин и К». С 1994 года занимал разные должности в Московском акционерном банке содействия предпринимательству. Затем был назначен заместителем начальника управления коммерческого банка «Российский капитал», консультантом управления инвестиционной компании «Тройка Диалог».
В 2002 году Кузнецов стал директором департамента, управляющим директором акционерного коммерческого банка «Доверительный и инвестиционный банк». До 2009 года работал заместителем руководителя службы корпоративной политики открытого акционерного общества (ОАО) «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», заместителем главы представительства акционерного общества «Сибур-Европа ЛТД», Швейцария.
С 2009 по 2012 год занимал должности заместителя генерального директора закрытого акционерного общества (ЗАО) «Сибур-Моторс», генерального директора ОАО «Полиэф», общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Сибур-ПЭТФ», ЗАО «Сибур-ПЭТФ-ПЭТФ».
С 2013 года — директор полиэфирной цепочки ООО «СИБУР», затем советник генерального директора компании «Сибур». Одновременно с этим являлся депутатом Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан. 9 января 2019 года был назначен на пост вице-губернатора Курганской области.
Женат, воспитывает дочь и двух сыновей.
Экономика - Сегодня, 14:00 1
«Первым заместителем председателя Правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Владислав Гариевич Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве, окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе.
Трудовую деятельность начал в 1992 году менеджером государственно-общественной организации «Фирма «ИСТЭК». До 1994 года работал менеджером акционерного общества закрытого типа «Верещагин и К». С 1994 года занимал разные должности в Московском акционерном банке содействия предпринимательству. Затем был назначен заместителем начальника управления коммерческого банка «Российский капитал», консультантом управления инвестиционной компании «Тройка Диалог».
В 2002 году Кузнецов стал директором департамента, управляющим директором акционерного коммерческого банка «Доверительный и инвестиционный банк». До 2009 года работал заместителем руководителя службы корпоративной политики открытого акционерного общества (ОАО) «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», заместителем главы представительства акционерного общества «Сибур-Европа ЛТД», Швейцария.
С 2009 по 2012 год занимал должности заместителя генерального директора закрытого акционерного общества (ЗАО) «Сибур-Моторс», генерального директора ОАО «Полиэф», общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Сибур-ПЭТФ», ЗАО «Сибур-ПЭТФ-ПЭТФ».
С 2013 года — директор полиэфирной цепочки ООО «СИБУР», затем советник генерального директора компании «Сибур». Одновременно с этим являлся депутатом Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан. 9 января 2019 года был назначен на пост вице-губернатора Курганской области.
Женат, воспитывает дочь и двух сыновей.
Экономика - Сегодня, 14:00 1
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