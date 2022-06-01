Kyivstar обязал абонентов регистрировать SIM-карты по паспорту
Мобильный оператор Kyivstar продолжает оказывать поддержку своим абонентам в это непростое время. Не так давно он запустил крайне выгодный тарифный план. Он включает в себя множество различных услуг. Проблема заключается в том, что новый тариф доступен исключительно контрактным абонентам. Таким образом, подключиться к нему без предъявления паспорта не получится.
Тариф привлекательный, но
Привлекательный тариф именуется LOVE UA. Он доступен корпоративным клиентам мобильного оператора, а также контрактникам. Тарифный план включает в себя 1 200 мин. телефонных звонков на номера абонентов сторонних операторов. Внутри сети Kyivstar действует безлимит. В придачу к 1 200 мин. прилагается 15 ГБ мобильного трафика и безлимитный доступ к соцсетям, образовательным сервисам и мессенджерам.
Кроме этого, абонентам LOVE UA доступны следующие Суперсилы:
Дополнительные 300 минут вызовов на любые номера в пределах страны
Дополнительный мобильный трафик объемом 5 ГБ.
Доступ к «Видео на ходу».
Дополнительная СИМ-карта.
100 SMS.
Доступ к «Киевстар ТВ»
Дополнительные 500 Мб в роуминге и отмена тарификации для 10 апплетов.
50 мин. разговоров с абонентами из 12 государств.
Стоимость тарифного плана LOVE UA составляет 150 грн. в месяц (5 грн. в сутки).
Как отмечают специалисты, новый тарифный план действительно очень выгодный. Между тем подключиться к нему без паспорта не выйдет. Новости Украины - Сегодня, 14:30 62
Тариф привлекательный, но
Привлекательный тариф именуется LOVE UA. Он доступен корпоративным клиентам мобильного оператора, а также контрактникам. Тарифный план включает в себя 1 200 мин. телефонных звонков на номера абонентов сторонних операторов. Внутри сети Kyivstar действует безлимит. В придачу к 1 200 мин. прилагается 15 ГБ мобильного трафика и безлимитный доступ к соцсетям, образовательным сервисам и мессенджерам.
Кроме этого, абонентам LOVE UA доступны следующие Суперсилы:
Дополнительные 300 минут вызовов на любые номера в пределах страны
Дополнительный мобильный трафик объемом 5 ГБ.
Доступ к «Видео на ходу».
Дополнительная СИМ-карта.
100 SMS.
Доступ к «Киевстар ТВ»
Дополнительные 500 Мб в роуминге и отмена тарификации для 10 апплетов.
50 мин. разговоров с абонентами из 12 государств.
Стоимость тарифного плана LOVE UA составляет 150 грн. в месяц (5 грн. в сутки).
Как отмечают специалисты, новый тарифный план действительно очень выгодный. Между тем подключиться к нему без паспорта не выйдет. Новости Украины - Сегодня, 14:30 62
Метки: {keywords}