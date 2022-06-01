Италия демонстративно поддержала русскую культуру: театр Ла Скала открывает сезон оперой «Борис Годунов»

Знаменитый итальянский оперный театр решил не просто «остаться вне политики», а совершенно осознанно и демонстративно встал на сторону русских и российских деятелей культуры.Итальянский театр оперы и балета Ла Скала выступил против отмены российской культуры, и новый сезон он начнет оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов».Итальянское издание Sky.it разместило комментарии руководителей театра по этому поводу.Управляющий Ла Скала Доминик Мейер заявил, что берет на себя ответственность за выбор именно этого произведения для открытия сезона. Также он сообщил, что театр не имеет ничего против российских исполнителей.Также Доминик Мейер добавил: «Я против охоты на ведьм, я против отмены русских произведений и, когда читаю Пушкина, не прячусь».Высказался по теме также и музыкальный руководитель Театра Ла Скала Риккардо Шайи: «Наказывать артистов неправильно и несерьезно. Шедевры истории музыки остаются навсегда и потому имеют общечеловеческое значение. Музыкой надо жить такой, какая она есть, и нужно отрешиться от того ужаса, который мы переживаем уже 100 дней».Недавно в театре к выступлениям вернулась российская оперная певица Анна Нетребко.Культура - Сегодня, 14:13 97