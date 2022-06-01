Деньги клиентов «Ощадбанка» теряются в пути. Новые проблемы госбанка



«Уважаемые, все, кто вздумает отправить, не приведи Господи, SWIFT перевод из-за границы на карту Ощадбанка, спохватитесь! Бегите от этой мысли и заблокируйте ее навсегда! 19 мая нам расчетное бюро Польши (www.slaskie.kas.gov.pl) ) отправило перевод на карту банка, платеж SWIFT. Отправляли одновременно моим коллегам из разных городов и других банков. ВСЕ получили еще до 25.05. На сегодня уже 3.06. Нам выплата до сих пор не пришла», — рассказывает мужчина.





«Срок перевода зависит не только от банка-получателя, он происходит при участии корреспондентских счетов нескольких банков. Как только перевод поступит, он будет отображаться на балансе счета», — ответил клиенту Ощадбанк.





«Вы пишете, что срок перевода зависит не только от банка-получателя, он происходит при участии корреспондентских счетов нескольких банков — это понятно. Но в то время, когда в коллективе из 11 человек, 10 из которых не являются клиентами Вашего банка, средства получили в течение первой недели после отправления, у нас уже ушла третья неделя ожидания, это как?! Так это только у Вас такие сложности?!»

