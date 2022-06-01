Деньги клиентов «Ощадбанка» теряются в пути. Новые проблемы госбанка
Ощадбанк снова в эпицентре скандала, теперь уже с международными переводами клиентов. До клиентов банка не доходят денежные средства, которые были отправлены из-за границы через систему SWIFT. В Ощадбанке никаких не комментируют и не объясняют эту ситуацию.
Данный факт и жалоба на вопиющее бездействие и безразличие специалистов Ощадбанка был опубликован клиентом банка на портале minfin.
Клиент Ощадбанка написал, что ему был отправлен перевод из Польши через систему SWIFT еще 19 мая. Однако, перечисленные средства до сих пор так и не попали к нему на счет. Причем, как отмечает пострадавший, остальные его коллеги свои деньги уже получили. А отправлены переводы были одновременно в один день — 19 мая.
«Уважаемые, все, кто вздумает отправить, не приведи Господи, SWIFT перевод из-за границы на карту Ощадбанка, спохватитесь! Бегите от этой мысли и заблокируйте ее навсегда! 19 мая нам расчетное бюро Польши (www.slaskie.kas.gov.pl) ) отправило перевод на карту банка, платеж SWIFT. Отправляли одновременно моим коллегам из разных городов и других банков. ВСЕ получили еще до 25.05. На сегодня уже 3.06. Нам выплата до сих пор не пришла», — рассказывает мужчина.
Клиент также пишет, что все его попытки выяснить, где находятся деньги, и когда они будут зачислены на его счет, завершились ничем. Ответ он не смог получить нигде: ни на горячей линии банка, ни в контакт-центре, ни при живом общении с сотрудниками в отделении банка. Работники Ощадбанка «гоняют по кругу» клиента друг к другу, однако никто ничего конкретного не говорит. Он не может также выяснить, где и на каком этапе «зависли» его деньги.
«Срок перевода зависит не только от банка-получателя, он происходит при участии корреспондентских счетов нескольких банков. Как только перевод поступит, он будет отображаться на балансе счета», — ответил клиенту Ощадбанк.
Впрочем, банк так и не удосужился отреагировать на другую реплику клиента:
«Вы пишете, что срок перевода зависит не только от банка-получателя, он происходит при участии корреспондентских счетов нескольких банков — это понятно. Но в то время, когда в коллективе из 11 человек, 10 из которых не являются клиентами Вашего банка, средства получили в течение первой недели после отправления, у нас уже ушла третья неделя ожидания, это как?! Так это только у Вас такие сложности?!»
Кроме того, клиент пишет, что сумма перевода, которая «висит» неизвестно где и почему, для его семьи значительна. Из-за того, что нет этих денег, им уже дважды приходилось откладывать онкологическую операцию. И фактически эти средства (а точнее, их отсутствие) могут стоить человеческой жизни.
В комментариях к этой жалобе, отметились и другие клиенты Ощадбанка, которые попали в аналогичную передрягу с международным переводом и никак не могут получить свои деньги. Причем их средства блуждают окольными путями еще дольше. Школа выживания - Сегодня, 15:29 3
Данный факт и жалоба на вопиющее бездействие и безразличие специалистов Ощадбанка был опубликован клиентом банка на портале minfin.
Клиент Ощадбанка написал, что ему был отправлен перевод из Польши через систему SWIFT еще 19 мая. Однако, перечисленные средства до сих пор так и не попали к нему на счет. Причем, как отмечает пострадавший, остальные его коллеги свои деньги уже получили. А отправлены переводы были одновременно в один день — 19 мая.
«Уважаемые, все, кто вздумает отправить, не приведи Господи, SWIFT перевод из-за границы на карту Ощадбанка, спохватитесь! Бегите от этой мысли и заблокируйте ее навсегда! 19 мая нам расчетное бюро Польши (www.slaskie.kas.gov.pl) ) отправило перевод на карту банка, платеж SWIFT. Отправляли одновременно моим коллегам из разных городов и других банков. ВСЕ получили еще до 25.05. На сегодня уже 3.06. Нам выплата до сих пор не пришла», — рассказывает мужчина.
Клиент также пишет, что все его попытки выяснить, где находятся деньги, и когда они будут зачислены на его счет, завершились ничем. Ответ он не смог получить нигде: ни на горячей линии банка, ни в контакт-центре, ни при живом общении с сотрудниками в отделении банка. Работники Ощадбанка «гоняют по кругу» клиента друг к другу, однако никто ничего конкретного не говорит. Он не может также выяснить, где и на каком этапе «зависли» его деньги.
«Срок перевода зависит не только от банка-получателя, он происходит при участии корреспондентских счетов нескольких банков. Как только перевод поступит, он будет отображаться на балансе счета», — ответил клиенту Ощадбанк.
Впрочем, банк так и не удосужился отреагировать на другую реплику клиента:
«Вы пишете, что срок перевода зависит не только от банка-получателя, он происходит при участии корреспондентских счетов нескольких банков — это понятно. Но в то время, когда в коллективе из 11 человек, 10 из которых не являются клиентами Вашего банка, средства получили в течение первой недели после отправления, у нас уже ушла третья неделя ожидания, это как?! Так это только у Вас такие сложности?!»
Кроме того, клиент пишет, что сумма перевода, которая «висит» неизвестно где и почему, для его семьи значительна. Из-за того, что нет этих денег, им уже дважды приходилось откладывать онкологическую операцию. И фактически эти средства (а точнее, их отсутствие) могут стоить человеческой жизни.
В комментариях к этой жалобе, отметились и другие клиенты Ощадбанка, которые попали в аналогичную передрягу с международным переводом и никак не могут получить свои деньги. Причем их средства блуждают окольными путями еще дольше. Школа выживания - Сегодня, 15:29 3
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